Samsung lança Pix por aproximação na carteira digital do Galaxy; veja como funciona

A Samsung anunciou nesta semana a chegada do Pix por aproximação à carteira digital Samsung Wallet. A liberação começará a partir desta sexta-feira, 17 de abril, e tem previsão de alcançar todos os dispositivos compatíveis até o dia 22 do mesmo mês. A novidade chega de forma simultânea com o lançamento dos celulares Galaxy A57 e Galaxy A37, que estão entre os 101 aparelhos móveis compatíveis com a tecnologia.

O serviço apareceu pela primeira vez na carteira virtual da Samsung em junho de 2025, quando a empresa disse que se tratava apenas de um teste. A demora parece estar relacionada com a conclusão da etapa de homologação: para oferecer a tecnologia, o Banco Central exige que as instituições passem por um processo de autorização para atuar como iniciadoras de transação de pagamento.

Com a inclusão do recurso a dispositivos Samsung, a carteira Google Pay deixa de ser a única a ter a tecnologia no país. Já a Apple, principal rival da Samsung no mercado de smartphones, não mudou seu posicionamento sobre o uso gratuito do NFC de iPhones por terceiros, dificultando a integração do Pix por aproximação aos celulares da maçã.

Como o Pix por aproximação funciona

Lançado em 28 de fevereiro de 2025, o Pix por aproximação permite que usuários vinculem suas contas bancárias a carteiras digitais compatíveis e realizem pagamentos encostando o celular na máquina utilizada para cobrança. A tecnologia usada é a NFC, que não requer a digitação da senha bancária ou um aplicativo de banco aberto.

Assim, a máquina transmite os dados da cobrança via NFC, o cliente aproxima o celular e a transação é confirmada com biometria, reconhecimento facial ou senha de desbloqueio. Todo o fluxo de comunicação entre a carteira digital e o banco do pagador ocorre pelas APIs do Open Finance do Banco Central. Na prática, os passos são os mesmos utilizados para o pagamento por aproximação com cartões físicos ou virtuais.

Como ativar o Pix por aproximação na Samsung Wallet

A vinculação da conta bancária à Samsung Wallet precisa ser feita uma única vez. Para ativar o recurso, é preciso seguir os seguintes passos:

Abra a Samsung Wallet; Clique em "Adicionar"; Selecione "Vincular uma conta bancária"; Preencha os dados requisitados; Ao ser redirecionado para o app do banco, autorize o uso do Pix.

Com a sequência de ações acima finalizada, o Pix por aproximação estará disponível na carteira digital. O usuário também pode definir um limite de gasto para a modalidade de pagamento. No momento, o recurso funciona por aproximação, leitura de QR Code ou Pix com código de pagamento para copiar e colar.