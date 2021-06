Samsung entra em setor de redes 5G na Europa com acordo com Vodafone

A operadora britânica de telecomunicações Vodafone escolheu a Samsung Electronics para fornecer equipamentos de rede 5G na Inglaterra, em um marco significativo para a fabricante sul-coreana na Europa.

A pandemia mexeu com a economia e os negócios no mundo todo. Aprenda a investir com a EXAME Academy

Os termos do acordo não foram revelados. A Inglaterra já determinou que todos os equipamentos produzidos pela Huawei sejam retirados de suas redes 5G até o final de 2027, aderindo a uma campanha dos Estados Unidos contra a companhia chinesa.

A Samsung está apostando na Europa para manter o crescimento de sua divisão de equipamentos de rede, afirmou um executivo da companhia neste mês.

"Ainda está longe de alcançar Ericsson e Nokia, mas a Samsung tem um portfólio bem formado de 5G RAN então pode ser considerada como uma competidora de fato", disse o analista Richard Webb, da CCS Insight.

Como o novo iPhone e o leilão do 5G afetam a bolsa? Entenda assinando a EXAME.