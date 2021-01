Samsung deve investir US$ 10 bilhões em construção de nova fábrica

A Samsung deve investir 10 bilhões de dólares na construção de uma fábrica de alta tecnologia voltada para o desenvolvimento de chips de processadores. De acordo com a Bloomberg, a companhia sul-coreana já escolheu até mesmo o local onde pretende instalar a nova fábrica: na cidade de Austin, no Texas.

A ideia de levar mais negócios para os Estados Unidos tem relação direta com uma decisão da empresa de fortalecer seus negócios no país ao mesmo tempo em que incomoda rivais do mercado, como a TMSC. A rival da Samsung, vale lembrar, planeja construir uma nova fábrica até 2024. O empreendimento ficará no Arizona e está avaliado em 12 bilhões de dólares.

Vale lembrar ainda que a construção de uma fábrica para o solo americano agrada ao governo dos Estados Unidos, já que vai gerar empregos no país. Um dos desafios da companhia tem sido convencer o governo americano, agora do presidente Joe Biden, a negociar taxas e subsídios para baratear a operação da empresa no país.

O início das operações da nova fábrica que ficará responsável por produzir processadores com o uso de litografia ultravioleta extrema está previsto para 2023. Por enquanto, a companhia apenas adquiriu um terreno que tem área de mais de 440 mil m².

A Samsung já tem uma fábrica no Texas. Mas o local é considerado pequeno demais para atender pedidos cada vez maiores de empresas que utilizam os chips da Samsung, como Qualcomm, Intel e Tesla, conforme aponta uma pesquisa realizada pelo Citibank.