Samsung cria elevador com telas high-tech em prédio de SP

O Edifício Santander, na Zona Sul de SP, ganha nesta semana novas telas high-tech da Samsung. Agora, quem entra no prédio vê painéis em formato de paredão nos elevadores e um painel de 25 metros quadrados no lobby central.

A companhia sul-coreana utilizou um total de 18 monitores de 46 polegadas (UH46F) para cobrir as cabines dos elevadores. As imagens são sincronizadas em alta resolução com o uso das tecnologias chamadas MagicInfo e SBB-SS08NL1/ZA.

A espessura de 5,5 milímetros das bordas dos monitores, que tem telas com antirreflexo, permitem uma junção quase imperceptível entre os aparelhos. Os monitores têm capacidade de até 500 nits de brilho e podem funcionar 24 horas por dia, segundo a Samsung, sem risco de degradação.

Já a tela gigante do lobby central usa tecnologia de iluminação LED, como nos monitores dos elevadores, mas se diferenciam por contar com a tecnologia chamada Pixel Pitch, que deixa as unidades de pixels da tela a distâncias de 2,5 milímetros. Com isso, a melhor visualização acontece à distância de 6 metros ou mais.

De acordo com dados da Samsung, os custos de fabricação estão diretamente ligados à quantidade de eletrônicos miniaturizados embalados em cada centímetro quadrado de uma tela e à quantidade de tempo que leva para as máquinas de robótica ultrarrápidas selecionar, posicionar e conectar milhares ou milhões dessas luzes em uma linha de montagem. É por isso que dois gabinetes de LED do mesmo fabricante com as mesmas dimensões e atributos principais podem ter preços significativamente diferentes”.

“Trabalhamos para desenvolver os melhores produtos e as soluções mais modernas para transformar e aprimorar ambientes corporativos. O projeto é uma mostra do DNA de inovação da Samsung. Estamos muito satisfeitos com a implantação”, afirma Kaue Melo, diretor da divisão de B2B e monitores da Samsung Brasil.