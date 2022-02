Samsung apresenta Galaxy S22 e S22+ e integração da linha Note

A Samsung apresentou em evento nesta quarta-feira, 9, os novos Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra, os celulares premium da fabricante para 2022. Os dois primeiros chegam com câmera tripla de 50 megapixels, Snapdragon 8 Gen 1 e até 256 GB de armazenamento na versão mais parruda.

No Brasil, os smartphones serão lançados com o chip da Qualcomm em vez do Exynos 2200, anunciado para o resto do mundo.

O S22, que provavelmente será o carro-chefe das vendas, chega com bateria de 3.700 mAh, recarga com fio de 25 watts e Wi-Fi 6. A variante Plus, por sua vez, tem um componente de 4.500 mAh, recarga com fio de até 45 watts, Wi-Fi 6E e Ultra Wide Band (UWB).

Já o Galaxy S22 Ultra, que traz características da linha Galaxy Note, surge com um suporte e espaço para guardar a caneta S Pen.

No anúncio, a empresa destacou o esforço em tornar o conjunto de câmeras melhor em fotos noturnas. A Samsung promete mais brilho e detalhes devido ao aumento do tamanho dos pixels, que subiu de 1,8 micrômetro (Galaxy S21 e S21+) para 2,0 micrômetros na nova geração.

A configuração das três lentes possuem as seguintes características: uma de 50 megapixels com abertura de f/1,8; outra ultrawide de 12 megapixels com abertura de f/2,2; e então uma teleobjetiva de 10 megapixels com abertura de f/2,4 e zoom óptico de 3x.

Os preços sugeridos dos celulares nos Estados Unidos são de 799,99 dólares para o S22 e 999,99 dólares para o S22 Ultra respectivamente. Os valores equivalem a cerca de R$ 4.210 e R$ 5.265.

O lançamento no Brasil já tem data marcada: 15 de fevereiro de 2022.

