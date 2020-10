Samsung aposta em 1º celular com foco em empresas e aventureiros

A sul-coreana Samsung aposta hoje em um novo segmento de mercado: smartphones para empresas e aventureiros. O primeiro produto da empresa para esses públicos é chamado Galaxy XCover Pro e conta com construção robusta para encarar o dia a dia em situações adversas. Por isso, ele é resistente à água e à poeira, segundo a certificação IP68, e tem corpo construído em policarbonato, com bateria removível e tela revestida com proteção Gorilla Glass, da fabricante de vidros resistentes Corning.

O Galaxy XCover Pro conta, também, com leitor de códigos de barras, sensor de reconhecimento facial e leitor de impressões digitais. A segurança digital é garantida pela Samsung por meio do Knox, uma área criptografada do smartphone, também disponível em celulares Galaxy voltados ao mercado de consumo.

Por dentro, o dispositivo tem o processador Exynos 9611 octa-core, que é da própria Samsung, 4 GB de RAM e 64 GB de memória para aplicativos, arquivos e fotos. Sua bateria tem capacidade de 4.050 mAh, assim como em outros dispositivos da Samsung. Além disso, o aparelho conta com câmera frontal de 13 megapixels e câmera traseira dupla, com 15 megapixels e 8 megapixels.

Luiz Fernando Sima, gerente de marketing da Samsung, afirma que o smartphone é voltado ao público aventureiro, que pratica atividades físicas intensas na natureza. Outro público é o usuário comum de celulares nas cidades, mas que busca um aparelho mais robusto.

Segundo Renato Citrini, gerente sênior de produtos da divisão de dispositivos móveis da empresa, o Galaxy XCover Pro tem construção ao redor da tela de 6,3 polegadas (cuja resolução é Full HD) com um relevo adicional para proteger contra quedas que poderiam levar o display ao estilhaçamento, o que reforça a vocação do aparelho para ser o smartphone de pessoas que trabalham em condições adversas — ou praticam escaladas ou trilhas intensas.

Parceria com a Microsoft

O novo smartphone da Samsung tem uma parceria com a Microsoft. Por conta disso, ele possui a função walkie-talkie, que permite iniciar uma conversa rapidamente no aplicativo Microsoft Teams, rival do Zoom Video Communications e do Google Meet. O smartphone possui botão físico dedicado para o acionamento da função de walkie-talkie. Vale notar que o botão é programável, ou seja, pode assumir funções diferentes conforme o interesse do usuário.

Preço e disponibilidade

O novo Galaxy XCover Pro será vendido em redes de varejo a partir de 27 de outubro com um preço promocional que vai durar até 30 de novembro: 2.799 reais. Depois, o preço vai para 3.199 reais.

Mercado e concorrência

Líder de mercado segundo a consultoria IDC, a Samsung entra no novo segmento de smartphones sem um concorrente direto.

No passado, a Motorola lá teve um smartphone topo de linha para pessoas estabanadas ou que trabalham em situações adversas, o Moto Z2 Force, cuja tela era “inquebrável” — e se provou realmente resistente em nossos testes. O aparelho de 2017 foi o único a contar com a tecnologia para o mercado de consumo.

Smartphones da LG também contam com certificações militares, mas nenhum deles tem configuração semelhante ao do XCover Pro até o momento.