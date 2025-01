Sam Altman promete avanços na OpenAI após impacto da DeepSeek na corrida pela IA

Sam Altman, CEO da OpenAI, classificou como “impressionante” o modelo R1 da start-up chinesa DeepSeek, reconhecendo o impacto de sua chegada no cenário global da inteligência artificial.

Em resposta, Altman prometeu “entregar modelos muito melhores” e enfatizou que os recursos computacionais são mais cruciais do que nunca, especialmente em um mercado que questiona a eficácia de grandes investimentos para avançar na tecnologia.

O lançamento do R1 destacou a capacidade da DeepSeek de alcançar resultados competitivos a custos significativamente mais baixos. A startup, que utiliza métodos como aprendizado por reforço e modelos de código aberto, desafiou a abordagem tradicional de empresas como a OpenAI, que recentemente foi avaliada em US$ 157 bilhões e depende de altos investimentos em infraestrutura e treinamento de modelos.

Altman, no entanto, reforça sua confiança no poder dos grandes investimentos. Com apoio de investidores como a SoftBank, a OpenAI anunciou planos de investir até US$ 500 bilhões na construção de data centers ao longo dos próximos anos.

Além disso, gigantes como Microsoft, Meta e Amazon já reservaram US$ 310 bilhões até 2025 para expandir suas infraestruturas de IA, um movimento que reflete a crescente importância de capacidade computacional no avanço de modelos de grande escala.

Embora reconheça o mérito da DeepSeek, Altman questiona se abordagens de baixo custo podem sustentar o avanço contínuo da inteligência artificial. “Os vencedores não serão os que queimarem mais dinheiro, mas os que encontrarem soluções eficientes”, afirmou Aidan Gomez, CEO da Cohere, em uma análise da nova dinâmica do setor.

Mesmo com o desafio da eficiência trazido pela DeepSeek, a OpenAI continua a se posicionar como líder no desenvolvimento de inteligência artificial geral (AGI), focando em capacidades avançadas e escalabilidade global.

Para Altman, o diferencial da OpenAI está em sua capacidade de combinar inovações técnicas com uma infraestrutura robusta, permitindo que a empresa mantenha a liderança em um cenário competitivo cada vez mais complexo.

A chegada da DeepSeek ao topo da App Store e sua capacidade de rivalizar com gigantes da tecnologia reacendem debates sobre o futuro da inteligência artificial e a importância de equilibrar inovação, eficiência e investimentos massivos.

A OpenAI, sob a liderança de Altman, enfrenta o desafio de não apenas responder a essa nova concorrência, mas de reafirmar sua posição como pioneira em um mercado que avança a passos largos.

Os efeitos DeepSeek

O impacto causado pelo modelo R1, da start-up chinesa DeepSeek, abalou gigantes da tecnologia e marcou uma das piores sessões da história recente para o mercado financeiro. A Nvidia, peça-chave no desenvolvimento de IA ao fornecer chips usados em treinamentos, enfrentou a maior perda de valor de mercado já registrada: mais de US$ 465 bilhões.

Além disso, bilionários do setor de tecnologia perderam quase US$ 90 bilhões em apenas um dia. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, teve uma queda de US$ 19,8 bilhões em sua fortuna, despencando do 10º para o 17º lugar na lista de bilionários da Forbes.

O modelo R1, desenvolvido com apenas US$ 5,6 milhões em GPUs da própria Nvidia, desafiou a lógica tradicional de altos investimentos necessários para o avanço da IA. Analistas acreditam que a inovação da DeepSeek pode redesenhar o setor globalmente, forçando grandes players a rever suas estratégias.

A “segunda-feira negra” pode ser um marco de redimensionamento no setor de IA, que vinha inflando expectativas e avaliações a um ritmo acelerado. Para a Nvidia e outras gigantes, o desafio agora será equilibrar inovação e resiliência em um mercado em rápida transformação.