A edição de 2026 do Salão Internacional do Automóvel de Pequim bateu recorde de público. O evento recebeu cerca de 65 mil visitantes estrangeiros, evidenciando o crescente interesse global pela indústria automotiva “Made in China”.

Além dos carros futuristas que atraíram multidões, as áreas dedicadas à cadeia de suprimentos e à tecnologia inteligente também estiveram lotadas de compradores estrangeiros. O interesse não se restringiu ao hardware, mas incluiu soluções de cabine inteligente, sistemas multilíngues de interação por IA e serviços integrados de mobilidade automotiva.

“Hoje, quase metade da nossa receita vem do exterior”, afirmou o diretor técnico de uma empresa chinesa especializada em inteligência automotiva durante o evento.

Ao mesmo tempo, o ecossistema digital de mobilidade também vem sendo exportado. Em diversas cidades ao redor do mundo, aplicativos de transporte já oferecem experiências semelhantes às da China, com algoritmos inteligentes, tradução simultânea por IA, suporte a pagamentos internacionais e atendimento multilíngue.

Na prática, isso representa a transferência para o exterior dos resultados de mais de uma década de integração profunda entre internet móvel e mobilidade desenvolvida na China. Tecnologias como reconhecimento de voz e processamento de linguagem natural também têm origem no país.

“A indústria automobilística chinesa possui um nível de inteligência extremamente avançado, talvez líder mundial”, comentou um profissional do setor automotivo de Hyderabad, na Índia.

Hoje, mesmo fora da China, é muito provável que as pessoas utilizem softwares chineses e circulem em carros chineses. Isso já não significa apenas “exportar produtos”, mas sim “exportar um sistema completo”.

A China está exportando um ecossistema inteiro de mobilidade automotiva. Por trás disso estão fatores decisivos como excelente relação custo-benefício, baixos custos operacionais e um ecossistema industrial completo.

Em um cenário global marcado por crescimento econômico fraco e instabilidade geopolítica, estabilidade e custo-benefício tornaram-se necessidades universais. Enquanto consumidores do mundo inteiro buscam soluções mais eficientes, a indústria chinesa tem aproveitado essa janela de oportunidade. O equilíbrio entre preço competitivo e inteligência tecnológica tornou as soluções chinesas uma escolha racional para usuários globais.

Mais do que simplesmente exportar produtos, a exportação de ecossistemas completos abre um espaço muito mais amplo para a China no mercado global.

Quando a expressão “Made in China” deixa de ser apenas uma etiqueta de produto e passa a representar um estilo de vida de mobilidade mais prático, inteligente e econômico, a resposta do mundo já pode ser vista em cada carro chinês que circula pelas ruas do planeta.