Naiara, Luciano ou Natália: saiba como votar no primeiro paredão do BBB 22

O Big Brother Brasil 22 formou o primeiro paredão da temporada na última noite de domingo, 23. A sertaneja Naiara Azevedo e os pipocas Luciano e Natália estão emparedados e podem sair da casa mais vigiada do Brasil amanhã, na noite de terça-feira, 25.

Na noite passada, Azevedo foi a indicada pelo Líder, Douglas Silva. Ela teve direito a um contragolpe e indicou Luciano, que faz parte do grupo dos "não famosos" da casa.

Na votação, cada participante indicou duas pessoas para o paredão. Natália e os 'camarotes' Jade Picon e Pedro Scooby foram os que mais receberam votos. Foi um empate: cada um deles recebeu 7 votos cada e ficou ao Líder, Douglas Silva, escolher qual deles seria salvo.

Silva salvou seu colega de casa Scooby, enquanto Luciano, Natália e a influenciadora Jade Picon fizeram uma prova de sorte para tentar se salvar do paredão uma última vez. Picon se safou e o paredão se formou de vez: Luciano, Natália e Naiara, que não participou do jogo por ser indicação do Líder.

⚡ Bate e Volta #BBB22:

Jade Picon vence a prova e se livra do Paredão#RedeBBB pic.twitter.com/Kkk1539fpS — Big Brother Brasil (@bbb) January 24, 2022

Após o programa, Naiara Azevedo passou o restante da madrugada falando sobre seu desejo de desistir por conta da pressão e dificuldade em se relacionar com o restante do grupo. Nesta edição, a casa conta com um botão de desistência que fica disponível durante o dia para caso um jogador queira sair.

Anteriormente, o brother ou sister entrava no confessionário para conversar com a produção. Agora, o botão elimina o participante imediatamente, mas, até o momento de publicação dessa matéria, Azevedo não fez nada.

Fãs do reality devem votar até o fechamento da enquete para escolher quem deve sair. Saiba como votar no paredão do BBB no seu computador ou smartphone, tanto iOS quanto Android:

Como votar no paredão do BBB

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo, que pode ser criada com e-mail ou contas no Facebook ou Google. Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se".