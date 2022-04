A nova era da SAGA: curso para streamers, sala gamer e unidade em shopping

A SAGA, rede brasileira de escolas de artes digitais e desenvolvimento de games, acaba de anunciar grandes mudanças em seu modelo de negócios, incluindo cursos inéditos, unidades dentro de shopping centers e um espaço gamer modular e itinerante que vai rodar o Brasil.

Com mais de 200 mil alunos formados em 20 anos no mercado, a SAGA quer levar ensino e gameplay a milhares de pessoas. “Para acompanhar as constantes transformações destas duas áreas que não param de evoluir, expandimos os horizontes com novos produtos, serviços e oportunidades”, explica Alessandro Bomfim, fundador e CEO da SAGA.

Uma das principais novidades desta reformulação é o SAGA Space, um modelo SMART de ensino que conta com turmas reduzidas, um computador gamer por aluno e ambiente desenvolvido para otimizar o aprendizado e o engajamento dos estudantes.

As unidades SAGA Space serão lançadas em shopping centers e a primeira delas tem inauguração marcada para maio, no terceiro piso do São Bernardo Plaza Shopping, em São Bernardo do Campo/SP.

Além dos tradicionais, o SAGA Space oferecerá dois novos cursos, um direcionado para interessados em se tornar jogadores profissionais de esportes eletrônicos e outro para streamers.

Espaço gamer

Além das salas de aula superequipadas, o SAGA Space contará com ambientes de lazer, como uma área com consoles PlayStation 5 e outra com simuladores de corrida para os estudantes se divertirem com os colegas nos horários livres.

Também haverá um espaço de streaming, onde alunos poderão colocar a teoria na prática e transmitir lives, e uma loja SAGA Store, que comercializará produtos oficiais do universo geek.

Outra novidade, o SAGA Game Park, é um espaço gamer modular e itinerante que levará dezenas de atrações para jogadores de todo o Brasil, também em shopping centers. O projeto acaba de ser lançado oficialmente e está funcionando no piso térreo do São Bernardo Plaza Shopping, onde fica até 09 de maio, aberto diariamente nos mesmos horários do shopping.

O local conta com cinco ambientes e mais de 30 estações de jogos equipadas com PCs, consoles e periféricos de última geração, além de títulos competitivos (eSports), lançamentos AAA, campeonatos, experiências de realidade virtual (VR) e simuladores automobilísticos e de montanha russa.

Os preços dos ingressos do SAGA Game Park variam de R$ 20,00 (meia-entrada), para uma pessoa, a R$ 300 (meia-entrada), para grupos de cinco pessoas, e podem ser adquiridos na bilheteria do local.

