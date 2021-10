Rússia vai multar Google com valor de até 20% do faturamento anual no país

A Rússia disse nesta terça-feira que vai buscar neste mês impor multa ao Google equivalente a até 20% do faturamento da empresa no país por não excluir conteúdo considerado ilegal pelo governo.

A agência reguladora de comunicações Roskomnadzor disse que o Google não pagou 32,5 milhões de rublos (458.100 dólares) em multas cobradas neste ano e que agora buscará um valor entre 5% e 20% do faturamento da empresa na Rússia, algo que pode chegar a 240 milhões de dólares. O Google não comentou o assunto de imediato.

A Rússia aumentou a pressão sobre as empresas estrangeiras de tecnologia à medida que busca assegurar maior controle sobre a internet no país, desacelerando a velocidade de transmissão de dados do Twitter desde março e multando rotineiramente outras empresas por violações de conteúdo.

Ativistas da oposição acusam Google e Apple de cederem à pressão do Kremlin depois de remover um aplicativo de votação de suas lojas.

A Roskomnadzor disse no início de outubro que pediria a um tribunal para impor uma multa sobre o faturamento do Facebook, citando legislação assinada pelo presidente Vladimir Putin em dezembro de 2020.

"Um caso semelhante será aplicado em outubro contra o Google", disse Roskomnadzor em comentários por à Reuters nesta terça-feira.

O banco de dados de negócios Spark mostra que o faturamento do Google na Rússia em 2020 foi de 85,5 bilhões de rublos. Uma multa de 5% a 20% equivaleria a 4,3 bilhões a 17,1 bilhões de rublos.

O Google está atualmente se defendendo contra uma decisão judicial que exige o desbloqueio da conta do YouTube de um empresário russo sancionado senão enfrentará uma multa composta sobre seu faturamento geral que dobraria a cada semana e obrigaria a empresa a fechar as portas no país em questão de meses.