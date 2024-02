Rússia está usando satélites Starlink na guerra, diz chefe da inteligência ucraniana

A guerra envolvendo Rússia e Ucrânia, que está prestes a completar dois anos, ganha novos contornos a cada semana.

Em publicação nesta quinta-feira no The Wall Street Journal, um oficial de inteligência militar da Ucrânia disse que forças de invasão russas estão utilizando "milhares de terminais de internet via satélite Starlink" e que essa rede está ativa em partes ocupadas da Ucrânia há "bastante tempo".

Os comentários do tenente-general Kyrylo Budanov, que chefia a agência de inteligência militar do país, sugere que a Rússia está começando a comprar terminais Starlink, fabricados pela SpaceX, de Elon Musk, numa escala que poderia reduzir bastante uma vantagem do lado ucraniano na guerra. Kiev disse no ano passado que cerca de 42 mil terminais, que usam o sistema de Musk, estão no exército, hospitais, empresas e organizações de ajuda humanitária.

O Starlink, que é mais seguro do que sinais de celular ou rádio, é considerado tão vital para as operações ucranianas que o Pentágono fechou um acordo com a SpaceX no ano passado para ajudar a financiar o acesso às forças de Kiev. Até agora, as forças russas não tinham nenhum sistema de comunicação tão seguro.

Empresas privadas russas compram terminais de intermediários que fazem compras como se fossem para uso pessoal e entregam o equipamento à Rússia por meio de países vizinhos, incluindo ex-repúblicas soviéticas, disse Budanov.

Ainda segundo a reportagem do The Wall Street Journal, uma pesquisa por terminais Starlink no mecanismo de busca russo Yandex.ru (o Google local) mostrou revendedores em Moscou e fora da capital russa que prometem instalar os sistemas em todo o país e nos territórios ocupados da Ucrânia.

"Até onde sabemos, nenhum Starlink foi vendido diretamente ou indiretamente para a Rússia", escreveu Elon Musk em uma postagem no X no domingo.

As notícias sobre o uso russo do Starlink surgem enquanto Musk se manifestou contra mais ajuda à Ucrânia, afirmando na segunda-feira que isso prolongaria a guerra e causaria mais mortes pois, segundo ele, "não há chance alguma" de o presidente russo Vladimir Putin perder a guerra.