Rossgram: Rússia pretende apresentar app igual ao Instagram nesta segunda

Uma das primeiras reações de boicote do ocidente contra Rússia foi a retirada de empresas e serviços digitais do país. Junto de apps famosos como o YouTube e Twitter, o Instagram foi bloqueado na Rússia na segunda-feira, 14, e deixou 80 milhões de usuários desassistidos.

Em uma tentativa de contornar o problema, empreendedores russos pretendem lançar hoje uma nova plataforma para compartilhamento de fotos e vídeos. A nova rede social foi nomeada de "Rossgram".

O aplicativo promete ter funções adicionais, como crowdfunding - financimento coletivo através de doações - e acesso pago a alguns conteúdos.

No visual, a rede social russa apresenta basicamente uma cópia. O degrade do ícone do Instagram está lá, assim como os menus minimalistas e grades de responsivas nas fotos e vídeos.

O acesso desta segunda-feira será aberto aos principais influenciadores do país e parceiros, como patrocinadores e investidores. Já os usuários regulares terão acesso em abril.

Contudo, o Instagram certamente não será primeira e nem a última companhia a sofrer com a nova pirataria da Rússia. Por exemplo, uma cadeia de fast-food russa chamada Uncle Vanya's registrou um logo semelhante aos icônicos Arcos Dourados do McDonald's assim que o restaurante deixou o país. Outros imitadores certamente virão.