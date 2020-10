Rival do PS5, novo Xbox já tem data para ser lançado no Brasil

A Microsoft revelou a data de lançamento dos novos consoles da linha Xbox. Os videogames Xbox Series X e Xbox Series S serão lançados no dia 10 de novembro no país. É a mesma data do lançamento global do aparelho – que já está em pré-venda desde o começo de outubro. O amanhã está sendo escrito hoje. Você está preparado para escrever o seu? Conheça o curso de inovação da EXAME Academy.

Segundo informou a Microsoft, os dois aparelhos serão vendidos em uma série de varejistas conhecidos do público brasileiro. Entre eles estão empresas como Amazon, Lojas Americanas, Casas Bahia, Extra, Magazine Luiza, Submarino, Shoptime, Ponto Frio, entre outras. Algumas dessas lojas já estão operando com a pré-venda do videogame.

Em relação ao preço, conforme já havia sido informado pela fabricante americana, os consoles vão custar 2.999 reais para a versão Series S e 4.999 para o modelo Series X, que conta com mais poder gráfico e leitor de discos (o outro aparelho só permite o uso de jogos digitais) e permite rodar títulos em resolução 4K e até atingir gráficos em resolução de 8K.

Em outras características técnicas dos novos consoles, a Microsoft já especificou que os aparelhos contam com saída HDMI 2.1 e que permite a exibição de quadros em até 120 frames por segundo. Há ainda recursos de DirectX Raytracing e o uso da tecnologia de Variable Rate Shading, ambas utilizadas para melhorar as imagens.

Se a Microsoft chega ao mercado com duas versões diferentes do novo Xbox, a Sony também tem dois aparelhos diferentes para a nova geração de videogames. O PlayStation 5 chega em duas configurações. Uma que só permite o uso de jogos digitais e outra com leitor de discos. Os preços ficam em 4.499 e 4.999 reais respectivamente.