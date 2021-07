Richard Branson viajará ao espaço a bordo do foguete da Virgin Galactic

Décadas após cultivar a reputação de ousado magnata com uma série de expedições em barcos e balões de ar, Richard Branson está pronto para cruzar a fronteira final ao se lançar ao espaço em um foguete para promover o seu empreendimento de astro-turismo.

A Virgin Galactic Holding Inc de Branson deve enviar no domingo o foguete da empresa com passageiros, o VSS Unity, em seu primeiro teste de voo com tripulação completa à beira do espaço, com o fundador bilionário britânico entre os seis indivíduos que participarão do passeio.

O avião espacial branco será transportado por um jato de porta-aviões de dupla fuselagem chamado VMS Eve (batizado em homenagem à mãe de Branson) a uma altitude de 15 kms, onde a Unidade será liberada e impulsionada por foguetes em uma ascendência quase vertical ao extremo da atmosfera.

No ápice do voo, cerca de 89 kms acima do deserto do Novo México, a tripulação passará por alguns minutos de ausência de peso antes de começar a descida para a Terra.

Se tudo andar de acordo com o plano, o voo durará 90 minutos e terminará onde começou - em uma pista do Spaceport America perto da cidade apropriadamente chamada de Verdade e Consequências.

A missão Unity 22 da Virgin marcará o 22º teste de voo da aeronave e a quarta missão tripulada da empresa além da atmosfera da Terra.

Mas será a primeira a carregar um grupo completo de viajantes espaciais - dois pilotos e quatro "especialistas da missão", com Branson entre eles.

