Review: Moto G60 mantém tradição de boa experiência de uso e preço justo

O Moto G60 é o novo smartphone integrante intermediário da família de produto da Motorola em 2021, onde quem reina é o Moto G100. O apelo do Moto G60 não é o máximo das especificações técnicas, nem um preço muito competitivo, mas uma bateria que pode durar acima da média dos celulares atuais. A principal vantagem é o tamanho da bateria, que tem capacidade de 6.000 mAh e, mesmo assim, não deixa o aparelho com espessura excessiva. O celular tem preço sugerido de 2.600 reais, mas vale a pena? Leia o teste abaixo e descubra se ele é para você.

Design

O Moto G60 tem revestimento em vidro, que ganha um aspecto metálico na cor cinza. A tela de 6,8 polegadas tem resolução Full HD+ e ocupa cerca de 90% da área frontal do aparelho.

A traseira do produto não possui proteção Gorilla Glass, da Corning, conhecida por sua resistência a riscos e rachaduras em quedas de alturas de cerca de 1 metro de altura. Para compensar isso, a Motorola oferece uma capa transparente, medida que já adota há alguns anos em seus aparelhos.

O smartphone tem entrada para fones de ouvido de 3,5 mm (P2) e adota o padrão USB Type-C, que é reversível e tem uma taxa de transferência de dados acima do já antigo microUSB.

Nos últimos anos, o padrão visual dos celulares tem sido construído em volta das câmeras traseiras, e o Moto G60 não é exceção à regra. A câmera traseira dá o tom do visual que busca uma percepção de qualidade e inovação. Faz falta apenas um revestimento contra a entrada de água, deixado de lado na proposta de valor do produto.

Configuração

O Moto G60 conta com uma combinação de componentes que visam criar um produto com bom desempenho de bateria, mas sem abrir mão da performance para a usabilidade. Para isso, a fabricante adotou o processador octa-core Snapdragon 732G, 6 GB de RAM e 128 GB de memória de armazenamento.

Nos testes com aplicativos de benchmark, que avaliam o desempenho geral de smartphones, os resultados foram os seguintes:

Benchmarck Resultado Geekbench 5 (desempenho geral) 1274 (multi-core) PCMark 7 (desempenho geral) 8254 Basemark GPU (desempenho para games) Open GL ES 3.1 (medium): 2832 Vulkan 10 (medium): 2813 A1 SD bench (velocidade de leitura e escrita de dados na memória) Leitura: 512 MB/s Escrita: 268 MB/s (armazenamento) 24991 MB/s (RAM) AI Benchmark (desempenho para algoritmos com inteligência artificial) 29,9 (boa performance)

Bateria

Em teste, a bateria do Moto G60 mostrou-se de autonomia significativa. Foram 9% consumidos em uma hora de reprodução de vídeos, o que indica uma duração de bateria de 11 horas. Considerando um padrão de uso alternado, com momentos de pausa com a tela desligada, a autonomia de bateria é o suficiente para aguentar um dia de uso.

Vale a ressalva: toda bateria de íons de lítio se deteriora com o tempo. Portanto, a duração constatada neste teste é válida para a autonomia de bateria do produto com a saúde da bateria em 100%. Nesse contexto, a duração de bateria do Moto G60 é, hoje, uma das melhores do mercado de celulares, em grande parte, devido à sua bateria de alta capacidade.

Câmeras

O Moto G60 chega com câmera traseira tripla, sendo que seu sensor principal registr imagens em até 108 megapixels. As outras duas câmeras são para fotos amplas (ultra-wide) e para gerar o efeito de desfoque do fundo de retratos (efeito bokeh). Já a câmera frontal do aparelho tem 32 megapixels, sendo uma das de maior capacidade do mercado em 2021 no Brasil.

Em situações com iluminação natural leve, moderada ou forte, as fotos tiradas com o aparelho têm boa qualidade com todas as suas câmeras. No entanto, mesmo com otimizações de software para melhoria de imagens em ambientes escuros, o desempenho poderia ser melhor. As imagens ficam mais nítidas, mas ainda sofrem com ruído. Outro cenário em que as câmeras poderiam melhorar é quando tiramos fotos contra a luz, um desafio para a maioria das câmeras de celulares do mercado atual.

Veja fotos tiradas com o Moto G60.

Conclusão

O smartphone Moto G60 faz um bom balanço de especificações técnicas e tem ótimos resultados em diversos pontos, sendo o principal destaque a duração da bateria. Para fotos, especialmente em ambientes escuros, os smartphones de concorrentes, como a Samsung, se saem melhor. Se mantendo fiel à tradição da linha, o Moto G é um aparelho feito para quem busca uma boa experiência de uso aliado a preço justo.