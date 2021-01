Resultados do 4º tri mostram que o foco da IBM está cada vez mais na nuvem

A IBM divulgou nesta quinta-feira (21) os resultados financeiros do quarto trimestre de 2020. Após não surpreender no terceiro trimestre, a gigante americana continuou com a tendência de queda na receita e faturou 20,4 bilhões de dólares nos últimos três meses de 2020. O lucro também diminuiu e fechou o período em 1,3 bilhão de dólares.

Os resultados da IBM no quarto trimestre do ano passado podem desanimar quem esperava que a companhia iria se recuperar da queda no terceiro trimestre. O faturamento do período diminuiu 6% ante os 21,7 bilhões de dólares registrados nos últimos três meses de 2019. O lucro também teve queda: 37% a menos ante os 3,6 bilhões de dólares do ano retrasado.

O lucro por ação caiu no trimestre e ficou em 8,67 dólares por cada papel ante os 12,81 dólares por ação em 2019.

Nos resultados anuais, a IBM fechou 2020 com receita de 23,3 bilhões de dólares, 3,8% a mais do que a registrada em 2019. O lucro líquido foi de quase 5,6 bilhões de dólares, uma queda de mais de 40% em relação aos 9,4 bilhões de dólares de lucro no ano retrasado.

O destaque ficou com o setor de computação em nuvem, uma aposta da IBM para os próximos anos, e que cresceu 10% no trimestre e contribuiu com uma fatia de 7,5 bilhões de dólares no faturamento. No ano, a receita com nuvem foi de 25,1 bilhões de dólares, um aumento de 19% em relação a 2019.

Avaliada em 117 bilhões de dólares, a IBM registrou 17% no valor de seus papéis durante o último trimestre. Já quem investiu em ações da IBM no primeiro dia do ano passado e vendeu em 31 de dezembro teve que arcar com a queda de quase 3% no valor dos ativos.

Para melhorar esses números, a IBM tenta inovar. Em 2020, a companhia registrou três vezes mais patentes do que a Apple. Foram mais de 352 mil novas patentes registradas no período. O que é mais impressionante é que este número ainda é 1% menor do que o obtido em 2019, quando a empresa realizou o registro de 354 mil patentes nos Estados Unidos.