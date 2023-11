Restrições dos EUA aos chips da China são oportunidade para Huawei?

Os Estados Unidos anunciaram em 17 de outubro um novo conjunto de regras que reforça ainda mais as restrições de exportação de chips para a China. Essas novas restrições praticamente englobam todos os fabricantes de chips de alta capacidade, como Nvidia, AMD e Intel. Essa notícia gerou diversas reações, indo desde perplexidade até otimismo em relação a soluções de fabricação de chips nacionais chineses. O motivo desse otimismo pode ser atribuído, em parte, à Huawei.

Durante o 19º Fórum Anual dos Empresários Chineses em agosto, Liu Qingfeng, fundador da iFlytek, revelou que a capacidade de GPU da Huawei já é comparável à Nvidia A100. A especulação aponta para o uso dos chips Huawei Ascend 910B em tarefas de treinamento de modelos em larga escala.

As informações recentes sugerem que conjuntos completos de ecossistemas de computação nacional baseados no chip Huawei Ascend 910B estão atualmente em teste em vários centros de computação, grandes fabricantes de modelos e operadoras de telecomunicações em todo o país. Embora ainda haja diferenças em termos de uso geral em comparação com o A100 da Nvidia, ajustes precisos estão sendo feitos, tornando-os competitivos em várias aplicações de modelos.

Preocupações anteriores em relação ao uso do Ascend 910B, que depende da personalização, agora parecem menos relevantes. As novas restrições agem como um incentivo para a diversificação e o desenvolvimento de ecossistemas baseados no Ascend, o que, em última análise, levará à padronização.

É importante notar que, enquanto falava sobre as recentes restrições, a Nvidia expressou confiança em relação ao desempenho financeiro no curto prazo, citando a demanda global por seus produtos. No entanto, é amplamente aceito que essa tranquilidade provavelmente será temporária.

Essas mudanças nas regras também impactaram os provedores de serviços de nuvem domésticos. No entanto, eles parecem estar adotando uma postura de observação, já que ainda não forneceram respostas definitivas. No geral, espera-se que contratos existentes sejam cumpridos, mas o futuro de novas aquisições está em questão, dependendo das negociações entre os provedores de servidores e a Nvidia.

O mercado de servidores da Nvidia na China parece estar crescendo, com relatos de um aumento de 10% nos preços em apenas dois dias. Esse aumento de preços pode ser um reflexo da diminuição na oferta de produtos Nvidia e do aumento na demanda por alternativas nacionais.

As implicações das novas regras para a Nvidia e para as empresas de tecnologia dos EUA em geral são significativas. Durante uma entrevista à imprensa no início deste ano, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, pediu a não substituição do mercado chinês e destacou a importância do mercado chinês para a empresa. No entanto, essas restrições certamente afetarão as operações da Nvidia na China e a receita que ela obtém desse mercado.

É provável que a Nvidia lance versões adicionais da A100 com limitações semelhantes, mas devido à precisão das novas restrições, a atratividade desses produtos para empresas chinesas de IA e treinamento de modelos em grande escala ainda é incerta.

Se não houver soluções alternativas viáveis, a Nvidia provavelmente cederá uma parte significativa do mercado de chips de alta capacidade à indústria chinesa no próximo ano.

O setor de chips de IA e computação de alto desempenho está se transformando rapidamente na China, com notícias recentes de que as compras coletivas de chips de IA pela China Telecom em 2023-2024 totalizaram mais de 8,4 bilhões de yuans.

Um exame mais detalhado da lista de vencedores revela a escala significativa da produção nacional de chips. Por exemplo, a empresa Sichuan Huakun Zhenyu Intelligent Technology, que é parceira da Huawei, ganhou com um lance de 2,78 bilhões de yuans. A empresa se encarrega do design, produção, venda e serviços pós-venda de servidores de marca própria, PCs, visão computacional e outros produtos com base nos processadores Huawei Ascend e Kunpeng.

Outro sinal positivo é a recente participação de empresas nacionais no mercado de aceleração de chips, que agora representa cerca de 10% das remessas globais no primeiro semestre de 2023, superando as 500.000 unidades.

Os principais players, incluindo Huawei e Sugon, já estão testando suas soluções de IA em centros de computação em todo o país, com engenheiros presentes diariamente para resolver questões de hardware e software, incluindo servidores e roteadores. Especialistas acreditam que, além da Huawei, Inspur também possui a capacidade de se tornar um dos principais fornecedores de chips de IA fabricados localmente. Com um ambiente industrial de alto investimento e ecossistema robusto, a indústria de chips nacionais está pronta para decolar, e os benefícios recairão sobre os compradores e usuários de tecnologia.

Os efeitos dessas novas regras nos negócios da Nvidia e na indústria de tecnologia dos EUA como um todo continuam sendo observados, mas o crescimento contínuo do mercado de chips de IA na China, combinado com a rápida inovação de fabricantes de chips locais, oferece uma perspectiva de mudança no equilíbrio global de poder no setor.