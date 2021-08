Resort investe R$ 300 milhões para abrir espaço gamer em Santa Catarina

O resort Costão do Santinho, de Florianópolis, anuncia o lançamento do HubCG, uma área voltada ao desenvolvimento e promoção de games, jogadores e eventos dentro da área do resort. De acordo com a empresa, o investimento será de 300 milhões de reais dentro dos próximos dois anos para a construção de um espaço de 10.000 metros quadrados.

O projeto inclui a construção de uma arena de esportes eletrônicos, um espaço de coworking, além de formação de profissionais e investimento no desenvolvimento de jogos. A ideia é que a operação tenha início em janeiro do ano que vem, com a arena sendo inaugurada em março e todo o complexo funcionando em julho de 2022.

A estimativa é que o HubCG atinja, em 2026, mais de 700 milhões de reais em receita e se torne um unicórnio — startup cujo valor de mercado passou de 1 bilhão de dólares —, além de trazer investimentos internacionais para a região. O projeto planeja se integrar ao restante do sistema de inovação e desenvolvimento existente em Florianópolis.

Além da arena e espaço de coworking, a ideia do projeto prevê ainda fomento na formação de profissionais, investimentos em empresas locais, aceleração e incubação de startups, além de sedear competições e eventos de esportes eletrônicos.

“Nosso objetivo é colocar Florianópolis no mapa dos games e transformar o HubCG em um pólo de referência para o setor em até cinco anos. Além disso, pretendemos liderar o pódio das organizações unicórnio no Brasil”, disse, em nota, Fernando Marcondes de Matos, fundador do Costão do Santinho e investidor do projeto.

O investimento acontece em meio à ascensão do mercado de games como entretenimento, algo que foi potencializado pela pandemia e o distanciamento social. No ano passado, gigantes no setor no Brasil atingiram recordes, como a Wildlife, que recebeu um novo aporte e passou a valer 3 bilhões de dólares.