'Reserve agora, pague depois': Airbnb permite adiar pagamentos de reservas nos EUA

O Airbnb anunciou nesta quinta-feira uma nova modalidade de pagamento que permite aos usuários nos Estados Unidos reservar acomodações sem pagar no momento da reserva. A novidade, chamada "reserve agora, pague depois", adia o pagamento para uma data posterior, antes do check-in.

De acordo com comunicado da empresa, o valor deve ser quitado antes do fim do período de cancelamento gratuito, garantindo que os anfitriões possam disponibilizar a acomodação para outros hóspedes caso haja cancelamento.

A opção está disponível apenas para estadias nos EUA com política de cancelamento moderada ou flexível. Itens adicionais, como seguro viagem ou contribuição climática, continuam sendo cobrados antecipadamente.

"Isso representa um grande avanço no compromisso do Airbnb de oferecer opções mais flexíveis para os hóspedes, o que também pode resultar em mais reservas para os anfitriões", destacou a companhia.

Segundo pesquisa encomendada pelo Airbnb e realizada pela Focaldata em julho de 2025, com 2.159 adultos nos EUA, 60% dos entrevistados disseram que ter opções de pagamento flexíveis é importante ao reservar férias.

Além disso, 55% afirmaram usar uma opção de pagamento flexível quando disponível, e 42% relataram já ter perdido uma acomodação desejada por dificuldades em coordenar o pagamento da viagem com outros viajantes.

Maior flexibilidade aos turistas

A novidade complementa as opções já existentes de pagamento flexível do Airbnb, como o método "pague parte agora, pague depois", que permite quitar parte da estadia no check-out e o restante antes do check-in, e o serviço "compre agora, pague depois", oferecido em parceria com o Klarna, que facilita o parcelamento das reservas.

O empresa destaca que a opção atende à demanda de viajantes por maior flexibilidade, sobretudo em viagens em grupo, quando é necessário coordenar os pagamentos com amigos ou familiares.