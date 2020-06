Relógio da Apple terá até cronômetro para lavar as mãos

Entre as novidades apresentadas pela Apple durante a conferência WWDC, uma das que mais empolgaram os usuários foram as atualizações para o Apple Watch, o relógio inteligente da empresa. O watchOS 7, próxima atualização de sistema para o Apple Watch, terá diversas novas funções — como ajudar os usuários a lavar as mãos.

A Apple pensou em auxiliar usuários do Apple Watch a passar pela pandemia. Por isso, ela desenvolveu uma ferramenta que detecta imediatamente quando o usuário está lavando as mãos, e inicia uma contagem regressiva para gravar o tempo que ele demorou para finalizar a ação — e ainda é parabenizado ao final.

Ainda sobre as novas ferramentas focadas em saúde, a Apple desenvolveu um monitoramento de sono para o dispositivo. Ele será um recurso integrado ao sistema — e não mais um aplicativo extra. A função fará parte do aplicativo Saúde e será responsável por acompanhar a qualidade do sono do usuário, monitorar a frequência cardíaca e o tempo gasto dormindo.

watchOS 7 terá monitoramento de sono

Além disso, o relógio também estará programado para diminuir o brilho da tela quando estiver perto da hora de dormir, exibindo apenas um vislumbre do mostrador. Quando o usuário acordar, o Apple Watch mostrará um resumo das atividades do dia. A Apple também preparou mudanças para o app Exercício, que agora é capaz de detectar movimentos de dança e outras rotinas de treino, além de sugerir período de descanso.

Representação da captura de movimentos que o watchOS 7 possibilitará

E, por último — mas não menos importante —, o watchOS 7 também sugerirá caminhos para os usuários que utilizam bicicleta para realizar trajetos. A atualização contará com informações sobre ciclovias, recomendações de onde guardar a bicicleta e caminhos mais rápidos.