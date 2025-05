Receita da BYD ultrapassa Tesla e SAIC no primeiro trimestre de 2025

No primeiro trimestre de 2025, três montadoras chinesas, BYD, Geely e Seres, apresentaram forte crescimento nos lucros, enquanto outras empresas do setor despencaram 160%.

Das nove montadoras que divulgaram seus resultados até agora, o lucro líquido agregado cresceu apenas RMB 800 milhões em relação ao mesmo período de 2024, revelando um cenário de forte polarização no setor automotivo.

Principais indicadores financeiros das montadoras chinesas

A seguir, veja os principais indicadores analisados pela equipe do CheDongXi com base nos balanços financeiros e dados de mercado dos últimos cinco anos.

Receita: apenas BYD e Geely crescem; BYD ultrapassa Tesla e SAIC

A receita da BYD alcançou RMB 170,36 bilhões no trimestre, superando Tesla e SAIC pela primeira vez. A Geely também registrou crescimento, com alta de 25% e total de RMB 72,5 bilhões. As demais sete montadoras apresentaram queda.

A Dongfeng teve a menor receita, com RMB 2,6 bilhões, queda de 20% em relação ao ano anterior. A distância entre BYD e Dongfeng aumentou de 9 vezes (2021) para 64 vezes (2025).

Lucro líquido: BYD, Geely e Seres em alta; GAC tem prejuízo

A BYD lucrou RMB 9,155 bilhões, mais de RMB 100 milhões por dia. Em cinco anos, seu lucro líquido cresceu 37 vezes. A Geely obteve RMB 5,672 bilhões em lucro (+264%), enquanto a Seres saiu do prejuízo e alcançou RMB 748 milhões (+241%).

GAC registrou prejuízo de RMB 730 milhões. A Tesla também viu seus ganhos recuarem para RMB 2,951 bilhões, patamar próximo ao de 2021 e RMB 20,9 bilhões abaixo do pico de 2022.

A Seres teve a maior margem bruta entre as nove empresas analisadas: 27,6%. A BYD manteve 20,07%, e a Tesla caiu de 19,3% (Q1 2023) para 16,3% (Q1 2025). A Great Wall oscilou, mas apresentou leve melhora nos últimos três anos. Já a GAC fechou com margem de apenas 0,21%.

Montadoras estatais como SAIC, Changan e GAC registraram queda contínua nas margens desde 2022.

Investimento em P&D e vendas: BYD lidera com crescimento expressivo

A BYD investiu RMB 14,22 bilhões em pesquisa e desenvolvimento, aumento de 34%. A Tesla destinou RMB 10,2 bilhões (+22%). Geely, Seres e GAC também elevaram os aportes. Por outro lado, a Dongfeng reduziu em 59,22% os investimentos em P&D, enquanto SAIC, Great Wall e Changan também cortaram recursos.

A BYD vendeu mais de 1 milhão de veículos no trimestre (+60%), média de 10 mil unidades por dia. A Geely comercializou 704 mil (+48%), atingindo 26% da meta anual. Seres, Dongfeng, GAC e Great Wall registraram queda nas vendas.

Entre as estatais, os veículos elétricos representam até 43% das metas de vendas totais.

O resultado evidencia a liderança da BYD no mercado chinês e sua capacidade de investimento mesmo em cenário desafiador.