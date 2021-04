Rappi lança "dark stores" no Brasil e anuncia frete em menos de 10 minutos

A Rappi anunciou uma nova modalidade de entregas na plataforma, com opção de entrega em até 10 minutos, ancorada em dark stores, lojas que não têm atendimento direto ao consumidor, mas se especializam no modelo de entrega via delivery.

A ideia é que elas entreguem produtos diversos, de frutas usadas em receitas, a leite e doces, ou itens como pasta de dente. Os 10 minutos dão a praticidade para que o pedido seja entregue enquanto o usuário faz outra tarefa ou termina uma receita, por exemplo. O valor do frete é o mesmo do convencional, e grátis para usuários Rappi Prime em pedidos acima de 30 reais.

A iniciativa é parte do projeto da Rappi de se tornar um superapp, fornecendo produtos e serviços para diversas finalidades e mais presente na vida dos usuários.

Serão 26 lojas do tipo no Brasil, inicialmente em cinco cidades: São Paulo, Campinas, Curitiba, Recife e Fortaleza. Operação semelhante também funcionará no México.

A empresa trabalha já com mais de 100 dark kitchens, cozinhas que preparam pedidos apenas o delivery. A Rappi define as dark stores como "galpões" especializados na "preparação e retirada rápida de pedidos". Uma tecnologia desenvolvida pela empresa permite organizar e montar os pedidos em menos de 2 minutos, enquanto o entregador já está a caminho.

A Rappi projeta ter 60 dark stores no Brasil ainda no primeiro semestre e 100 até o final do ano. Os segmentos de supermercados, bebidas e farmácias no app tiveram crescimento de 79% em 2020, segundo a Rappi.