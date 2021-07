QuintoAndar inicia cadastro de imóveis na região Norte nesta segunda-feira

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Apesar de ter iniciado a operação na região Norte no início do mês, o QuintoAndar liberou nesta segunda-feira, 19, que os proprietários de imóveis cadastrem os apartamentos e casas na plataforma.

Trata-se de uma entrada em etapas nas cidades de Belém e Manaus. Após a fase de cadastro, em agosto o acesso será liberado para que inquilinos possam procurar, marcar visitas e alugar o imóvel.

Chegar à região Norte faz parte da mais recente investida do QuintoAndar após um aporte de US$ 300 milhões realizado em 28 de maio. Na época, a startup que se tornou uma unicórnio havia informado que a quantia seria destinada "para impulsionar sua liderança e crescimento nos segmentos de aluguel e compra e venda de imóveis residenciais no Brasil, assim como iniciar sua expansão internacional, começando pelo México".

Fundado em 2013 pelos empreendedores André Penha e Gabriel Braga, o QuintoAndar opera com uma plataforma digital para o aluguel e venda de imóveis via contratos digitais e facilitados.

Abdicando da necessidade de fiador por parte do inquilino, a produção de fotos com qualidade para apresentar os imóveis, o agendamento de visitas de forma online se tornaram diferenciais da empresa.

O QuintoAndar oferece ainda uma proteção para o proprietário do imóvel de que receberá o aluguel em dia mesmo se o inquilino atrasar o pagamento, além de uma cobertura de até R$ 50 mil em caso de danos materiais ao fim do contrato.