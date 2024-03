Quem é o milionário que faz tratamento para "nunca envelhecer"

Se para muitos o processo de envelhecimento pode significar mais sabedoria ou paciência, para outros é algo a ser evitado a qualquer custo. Mesmo que com tratamentos de eficácia questionável.

É o que está fazendo o milionário Bryan Johnson, que, aos 46 anos, tem o plano de voltar a ter a saúde de um jovem de 18. Para isso, ele toma mais de 100 comprimidos por dia e faz a última refeição do dia às 11h (sim, da manhã).

Com fortuna avaliada em US$ 400 milhões (R$ 2 bilhões), segundo a Fortune, Bryan diz encarar seu corpo como se fosse um algoritmo, que pode ser configurado conforme os seus interesses. Para isso, criou o que chama de protocolo Blueprint, que prevê, entre outras coisas, expor o rosto diariamente a um painel com luz infravermelha e medições diárias de dados como peso e índice de massa corporal

O método ainda inclui uma equipe com 30 médicos e, segundo o empresário, custa US$ 2 milhões por ano (R$ 10 milhões). Em sua tentativa de rejuvenescer, o empresário chegou a testar até a transfusão de plasma sanguíneo, a parte do sangue é responsável por transportar nutrientes. Bryan não só recebeu plasma do filho, de 18 anos, como passou o próprio plasma para seu pai, de 71. Ele interrompeu a prática por não ver benefícios, mesmo que a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos já tivesse alertado que esse processo, de fato, não traz melhorias. Os especialistas também questionam o uso de tantos comprimidos por dia e a rigidez da dieta defendida pelo empresário - vegana que não ultrapasse 2.000 calorias por dia