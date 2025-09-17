Quem é a design gaúcha que lidera experiência do usuário em aplicativo global eleito Top 3 pela Meta

A tecnologia e a educação acabam de ganhar uma novidade global: o Multiverse Kaitenzushi, aplicativo de realidade mista para aprendizado do alfabeto japonês, lançado na semana passada (11/9) no early access da Meta Horizon Store.

O projeto é assinado pela startup canadense Kore Meta Inc., mas tem no comando da área de experiência do usuário (UX) um nome brasileiro: a designer Marina Rockett, gaúcha e única representante do país em um time formado por profissionais do Canadá, EUA, Japão e Suécia.

Marina nasceu em Porto Alegre (RS), formou-se em Publicidade e Propaganda pela ESPM-POA e, desde cedo, direcionou sua carreira para a interseção entre criatividade, tecnologia e experiência do usuário. A designer gaúcha, com experiência em empresas como McDonald’s, Disney, Coca-Cola, Marvel, Universal e Schweppes, agora se consolida como liderança em inovação internacional, conduzindo a experiência de um game que promete transformar a forma de aprender japonês.

O aplicativo surgiu durante o Meta Presence Platform Hackathon, realizado em Nova York em 2024, quando foi reconhecido entre os Top 3 na categoria Desenvolvimento de Habilidades. Desde então, a Kore Meta reuniu seu time multicultural para transformar o protótipo em uma experiência completa, que une aprendizado, cultura e diversão.

No Multiverse Kaitenzushi, o usuário aprende os caracteres japoneses hiragana e katakana em um ambiente gamificado: um restaurante de sushi com esteira, onde cada sílaba funciona como ingrediente para preparar receitas. “Não são exercícios repetitivos, mas uma experiência multissensorial. O jogador monta pratos, ouve áudio nativo e interage com elementos autênticos da cultura japonesa. É aprender brincando”, explica Miji Lee, fundadora e CEO da Kore Meta.

Aplicativo para o ensino de japonês foi eleito Top 3 na categoria Desenvolvimento de Habilidades pela Meta (Multiverse Kaitenzushi/Divulgação)

A inovação está no uso da realidade mista, recurso que mescla o ambiente físico do jogador com os elementos virtuais do jogo. “Você enxerga a sua própria sala de jantar, por exemplo, e a Chef Table, o lugar para preparar o sushi dentro do aplicativo. Essa fusão entre o real e o virtual é o diferencial do projeto”, destaca Marina.

O aplicativo está disponível na Meta Horizon Store, compatível com os headsets Meta Quest 3, 3S e Pro. O lançamento completo está previsto para o final de 2025, com atualizações programadas após a estreia.

Trajetória empreendedora

Antes de ingressar em grandes empresas globais, Marina empreendeu por quase seis anos com sua própria agência em Porto Alegre, atendendo clientes em social media, branding, identidades visuais, websites e outros projetos digitais. Essa experiência moldou sua visão versátil e multidisciplinar como designer.

Em 2022, passou a atuar na Hogarth Worldwide (WPP), multinacional presente em 35 países, como Sênior Art Director, passando pelos cargos de Sênior UX Designer e Sênior Creative Technologist. Lá, desenvolveu projetos em IA, AR e VR para marcas globais como Coca-Cola e McDonald’s. Um de seus trabalhos de maior impacto, a campanha “Surreal Burger”, gerou mais de 22 milhões de impressões e aumento expressivo em vendas.

Em 2023, assumiu a posição de Senior UX Designer na Subvrsive (de Austin, EUA), estúdio de inovação imersiva do grupo WPP, atuando de forma remota em mais de 15 experiências em XR, mobile e web. Entre os destaques, estão campanhas de Realidade Aumentada para a Coca-Cola e experiências de VR para o Meta Quest, voltadas a treinamentos corporativos.

Campanha The Heroes

Promovida a Experience Design Lead, liderou equipes de designers e foi responsável pela experiência do usuário em projetos globais, como a campanha “The Heroes” - parceria entre Disney, Marvel e Coca-Cola. A ação transformou embalagens em experiências WebAR, alcançando 1,95 bilhão de impressões em mais de 50 países.

Paralelamente, integrou o comitê de Metaverso e XR do IAB Brasil, coassinando, junto a especialistas da CNN e Meta, o artigo “Metaverse for Advertising: A Look Beyond the Hype”, referência para profissionais de marketing e tecnologia.

Desde 2024, Marina atua como consultora em design, colaborando com startups e empresas internacionais. Na Kore Meta Inc. (de Toronto, no Canadá), liderou o design de um aplicativo em realidade mista para o aprendizado do alfabeto japonês, reconhecido entre os Top 3 da Meta Hackathon NYC (2024).

Atua também como Design Advisor na COROS AI (de Seattle, EUA), apoiando o desenvolvimento de plataformas de IA voltadas à transformação organizacional. Além disso, integra o time da Enduvo (de Chicago, EUA), empresa de VR que colabora com organizações como a Air Force, Boeing e hospitais de referência nos EUA, criando soluções de treinamento imersivo para diferentes setores.

Hoje, Marina é reconhecida como uma das principais especialistas brasileiras em design imersivo e inovação digital, com mais de oito anos de experiência em UX e design de produto. Sua carreira conecta tecnologia, criatividade e visão estratégica, consolidando-a como uma das vozes mais relevantes da nova geração de designers brasileiros no cenário internacional.