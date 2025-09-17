Quem é a design gaúcha que lidera experiência do usuário em aplicativo global eleito Top 3 pela Meta

Marina Rockett possui experiência em empresas como McDonald’s, Disney, Coca-Cola, Marvel, Universal e Schweppes (Multiverse Kaitenzushi/Divulgação)
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 19h07.
A tecnologia e a educação acabam de ganhar uma novidade global: o Multiverse Kaitenzushi, aplicativo de realidade mista para aprendizado do alfabeto japonês, lançado na semana passada (11/9) no early access da Meta Horizon Store.
O projeto é assinado pela startup canadense Kore Meta Inc., mas tem no comando da área de experiência do usuário (UX) um nome brasileiro: a designer Marina Rockett, gaúcha e única representante do país em um time formado por profissionais do Canadá, EUA, Japão e Suécia.
Marina nasceu em Porto Alegre (RS), formou-se em Publicidade e Propaganda pela ESPM-POA e, desde cedo, direcionou sua carreira para a interseção entre criatividade, tecnologia e experiência do usuário. A designer gaúcha, com experiência em empresas como McDonald’s, Disney, Coca-Cola, Marvel, Universal e Schweppes, agora se consolida como liderança em inovação internacional, conduzindo a experiência de um game que promete transformar a forma de aprender japonês.
O aplicativo surgiu durante o Meta Presence Platform Hackathon, realizado em Nova York em 2024, quando foi reconhecido entre os Top 3 na categoria Desenvolvimento de Habilidades. Desde então, a Kore Meta reuniu seu time multicultural para transformar o protótipo em uma experiência completa, que une aprendizado, cultura e diversão.
No Multiverse Kaitenzushi, o usuário aprende os caracteres japoneses hiragana e katakana em um ambiente gamificado: um restaurante de sushi com esteira, onde cada sílaba funciona como ingrediente para preparar receitas. “Não são exercícios repetitivos, mas uma experiência multissensorial. O jogador monta pratos, ouve áudio nativo e interage com elementos autênticos da cultura japonesa. É aprender brincando”, explica Miji Lee, fundadora e CEO da Kore Meta.
A inovação está no uso da realidade mista, recurso que mescla o ambiente físico do jogador com os elementos virtuais do jogo. “Você enxerga a sua própria sala de jantar, por exemplo, e a Chef Table, o lugar para preparar o sushi dentro do aplicativo. Essa fusão entre o real e o virtual é o diferencial do projeto”, destaca Marina.
O aplicativo está disponível na Meta Horizon Store, compatível com os headsets Meta Quest 3, 3S e Pro. O lançamento completo está previsto para o final de 2025, com atualizações programadas após a estreia.
Antes de ingressar em grandes empresas globais, Marina empreendeu por quase seis anos com sua própria agência em Porto Alegre, atendendo clientes em social media, branding, identidades visuais, websites e outros projetos digitais. Essa experiência moldou sua visão versátil e multidisciplinar como designer.
Em 2022, passou a atuar na Hogarth Worldwide (WPP), multinacional presente em 35 países, como Sênior Art Director, passando pelos cargos de Sênior UX Designer e Sênior Creative Technologist. Lá, desenvolveu projetos em IA, AR e VR para marcas globais como Coca-Cola e McDonald’s. Um de seus trabalhos de maior impacto, a campanha “Surreal Burger”, gerou mais de 22 milhões de impressões e aumento expressivo em vendas.
Em 2023, assumiu a posição de Senior UX Designer na Subvrsive (de Austin, EUA), estúdio de inovação imersiva do grupo WPP, atuando de forma remota em mais de 15 experiências em XR, mobile e web. Entre os destaques, estão campanhas de Realidade Aumentada para a Coca-Cola e experiências de VR para o Meta Quest, voltadas a treinamentos corporativos.
Promovida a Experience Design Lead, liderou equipes de designers e foi responsável pela experiência do usuário em projetos globais, como a campanha “The Heroes” - parceria entre Disney, Marvel e Coca-Cola. A ação transformou embalagens em experiências WebAR, alcançando 1,95 bilhão de impressões em mais de 50 países.
Paralelamente, integrou o comitê de Metaverso e XR do IAB Brasil, coassinando, junto a especialistas da CNN e Meta, o artigo “Metaverse for Advertising: A Look Beyond the Hype”, referência para profissionais de marketing e tecnologia.
Desde 2024, Marina atua como consultora em design, colaborando com startups e empresas internacionais. Na Kore Meta Inc. (de Toronto, no Canadá), liderou o design de um aplicativo em realidade mista para o aprendizado do alfabeto japonês, reconhecido entre os Top 3 da Meta Hackathon NYC (2024).
Atua também como Design Advisor na COROS AI (de Seattle, EUA), apoiando o desenvolvimento de plataformas de IA voltadas à transformação organizacional. Além disso, integra o time da Enduvo (de Chicago, EUA), empresa de VR que colabora com organizações como a Air Force, Boeing e hospitais de referência nos EUA, criando soluções de treinamento imersivo para diferentes setores.
Hoje, Marina é reconhecida como uma das principais especialistas brasileiras em design imersivo e inovação digital, com mais de oito anos de experiência em UX e design de produto. Sua carreira conecta tecnologia, criatividade e visão estratégica, consolidando-a como uma das vozes mais relevantes da nova geração de designers brasileiros no cenário internacional.