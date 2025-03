Quem criou o Bitcoin? Livro investiga paradeiro do homem por trás da moeda digital

Desde que surgiu em 2008, o Bitcoin acumulou valor, adeptos e inimigos. Seu criador, Satoshi Nakamoto, no entanto, nunca apareceu para reivindicar nada disso. O silêncio ecoante de sua existência foi o que motivou o jornalista Benjamin Wallace, que partiu dessa incógnita para montar, em The Mysterious Mr. Nakamoto, lançado em março nos EUA, uma investigação de quinze anos que cruza criptografia, política digital e paranoias contemporâneas.

O livro acompanha as tentativas de descobrir quem é Nakamoto. Não se trata de uma biografia comum, já que o personagem nunca foi identificado com precisão.

Wallace reconstrói a trajetória de um pseudônimo a partir de rastros técnicos, mensagens em fóruns e análises linguísticas de posts feitos por figuras apontadas como Satoshi.

Se valendo de investigação, com entrevistas, reconstruções, assim como a criptografia da moeda digital, a mitologia por trás do seu criador parece ter sido concebida para ser indecifrada.

A existência de um único criador, por vezes, parece ser apenas fé dos entusiastas, que convivem com a possibilidade de dezenas de possíveis Nakamotos — programadores, matemáticos, libertários, engenheiros reclusos — sem garantir uma conclusão final.

O código como pista

Nakamoto publicou o artigo fundador do Bitcoin no fim de 2008 e liberou o código-fonte em janeiro de 2009. E então passou a interagir com outros desenvolvedores em fóruns e listas de e-mail até solucionar alguns detalhes da implementação da moeda, mas desapareceu dois anos depois, sem deixar rastros.

Wallace compara os vestígios deixados nesse período, como estilos de programação, horários de postagens e vocabulário usado nas mensagens. Uma das pistas mais exploradas é o uso do inglês britânico, o que contrasta com o ambiente norte-americano da maioria dos envolvidos com o projeto.

Além dos aspectos técnicos, o autor identifica uma motivação ideológica na construção do Bitcoin. Nakamoto queria criar um sistema financeiro livre de intermediários e sem necessidade de confiança centralizada. “O momento em que você introduz identidade, você introduz confiança. E o Bitcoin foi criado justamente para evitar isso.”

Boa parte do livro é dedicada aos episódios da caçada por Nakamoto, que envolve desde jornalistas experientes até detetives amadores da internet. Wallace revisita o caso de Dorian Nakamoto, um engenheiro aposentado da Califórnia que teve sua casa cercada por repórteres após uma reportagem da Newsweek afirmar, com base frágil, que ele era o criador da moeda. A acusação provocou um colapso emocional no homem, que negou qualquer envolvimento com criptografia.

Outro alvo foi Nick Szabo, pioneiro do conceito de bit gold e autor de textos com estilo muito semelhante ao de Nakamoto. Uma análise linguística identificou similaridades nos termos técnicos e na construção de frases. Szabo sempre negou, mas a coincidência de ideias e linguagem mantém seu nome no centro das especulações.

Há ainda suspeitas mais ousadas. Wallace narra como um grupo de internautas investigou Neal King, um cientista que registrou um domínio com a palavra "bitcoin" antes mesmo do lançamento oficial. Também levanta a hipótese de que Nakamoto poderia ser um coletivo de acadêmicos britânicos, que teria usado um gerador de vocabulário controlado por IA para construir o white paper.

Em um dos trechos mais tensos, o autor relata sua visita a Craig Wright, empresário australiano que afirmou ser Nakamoto em 2016. Em sua casa, cercada por segurança privada e com armas à mostra, Wright oscilava entre frases técnicas incoerentes e declarações performáticas. “Foi como visitar o bunker de um personagem de thriller paranoico”, escreve Wallace. A maioria da comunidade cripto considerou suas provas fracas e inconsistentes.

O ambiente que criou o Bitcoin

O livro contextualiza a criação do Bitcoin no pós-crise de 2008, quando bancos centrais perderam credibilidade e projetos digitais alternativos começaram a ganhar espaço. Wallace mostra como a moeda se insere na tradição dos cypherpunks, ativistas que desde os anos 1990 defendem a criptografia como ferramenta de autonomia individual.

O Bitcoin, nesse contexto, surge como uma resposta técnica a uma crise institucional. Mas essa resposta gerou consequências inesperadas: tornou-se ativo de especulação, passou a ser usado em transações ilícitas e atraiu a atenção de autoridades financeiras.

O autor também detalha como o projeto abriu espaço para um novo mercado — com milhares de moedas, tokens e promessas — nem sempre sustentado pelos mesmos princípios técnicos ou éticos do original.

O sumiço como estratégia

O desaparecimento de Satoshi Nakamoto é um dos elementos centrais do livro. Wallace argumenta que, ao sair de cena, o criador protegeu o projeto de disputas pessoais e ajudou a consolidar a narrativa de uma moeda verdadeiramente descentralizada.

O anonimato forçou os usuários e desenvolvedores a tratar o código como autoridade máxima, e não o fundador. Isso criou um precedente raro na história da tecnologia, onde produtos normalmente giram em torno de seus criadores. No caso do Bitcoin, a ausência virou um ativo.

Wallace explora ainda o efeito colateral disso: a proliferação de teorias conspiratórias. Há quem diga que Nakamoto seria um espião, um grupo de programadores, ou mesmo uma ficção coletiva. “Quanto menos você sabe sobre alguém, mais fácil é projetar suas ideias sobre ele”, escreve o autor.

O mito foi essencial para que a moeda escapasse da lógica corporativa tradicional e adotasse uma estrutura mais próxima de uma comunidade autônoma. Mas também criou um mito que ainda orienta debates sobre privacidade, regulação e poder computacional. “Talvez o objetivo nunca tenha sido encontrar Satoshi. Talvez o objetivo fosse que ele desaparecesse”.