Que fim teve o Fotolog? Rede social veio antes do Instagram, mas não sobreviveu à era dos apps

Brasileiros são reconhecidos como algumas das pessoas mais engajadas em redes sociais do mundo. Se hoje o país ocupa a terceira posição em número de usuários do Instagram, com mais de 140 milhões de pessoas conectadas, segundo a Statista, há cerca de duas décadas o Brasil foi um dos principais mercados de outra plataforma criada para compartilhamento de fotos e textos curtos: o Fotolog.

Muito antes do lançamento do Instagram, em 2010, o Fotolog foi uma rede social pioneira na publicação de imagens na internet. Lançada em 2002, a plataforma conquistou grande número de usuários em países como Brasil e Espanha.

No auge, o Fotolog chegou a ter mais de 20 milhões de usuários ativos – um número expressivo para a época, mas muito distante dos atuais bilhões de usuários de Instagram, Facebook ou TikTok. Com 3 bilhões de visualizações, a rede social figurou entre os 20 sites mais visitados do mundo na época.

No Brasil, ele se tornou especialmente relevante entre jovens e adolescentes, criando as primeiras celebridades da internet, como a apresentadora MariMoon, que ganhou notoriedade com suas selfies e postagens na rede. Em seu atual perfil no Instagram, com 710 mil seguidores, ela se apresenta como a primeira influenciadora digital brasileira, um termo que, em 2003, quando criou seu perfil no Fotolog, ainda nem existia.

Apesar da rápida popularização, a rede social não resistiu à ascensão das plataformas do Vale do Silício, muito mais dinâmicas e interativas. Instagram, Facebook e Twitter (atual X) rapidamente ganharam popularidade e relevância, inovando e integrando novos recursos para atender às crescentes demandas dos usuários, cada vez mais móveis e acessando a internet por meio de aplicativos.

Em 2016, o Fotolog foi oficialmente desativado, marcando o fim de uma era da internet compartilhada também por MSN, Orkut e outras plataformas pioneiras. Dois anos depois, a rede social até ensaiou um retorno, inclusive com app para Android e uma versão paga, mas por pouco tempo.

Apesar disso, em meio à ascensão do conteúdo não autoral e das produções geradas por inteligência artificial, redes sociais como o Fotolog permanecem na memória nostálgica dos brasileiros usuários de internet no início dos anos 2000.

Qual era a proposta do Fotolog?

A proposta do Fotolog era simples e focada em imagens: cada usuário podia publicar uma foto por dia, acompanhada de textos curtos (legendas), e interagir com outros por meio de comentários. Esse formato permitia a criação de "diários visuais" e a expressão da personalidade dos usuários, antecipando a popularidade que o Instagram teria anos depois.

Além disso, a plataforma contava com um chat para conversas em tempo real e permitia agregar amigos e formar comunidades. No entanto, o Fotolog não conseguiu evoluir tecnologicamente para se adaptar às mudanças no cenário digital, especialmente com a migração de usuários para dispositivos móveis e o uso de apps, enquanto ele permanecia restrito aos navegadores web.