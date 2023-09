Com qualidade e bom preço, Zoho Workplace, concorrente de Google e Microsoft, cresce no Brasil

Já não é mais segredo que empresas que estimulam uma cultura baseada em valores como comunicação aberta, inovação e apoio mútuo tendem a desenvolver um grande senso de colaboração e produtividade entre as suas equipes.

No entanto, o que permanece desafiador, é a maneira pela qual os líderes conseguem sustentar, de forma consistente, altos níveis de engajamento e desempenho em um cenário global em que o trabalho híbrido se tornou rotineiro.

Soma-se a isso, a segurança da informação e privacidade de dados, com softwares que sejam realmente seguros para as organizações.

Para otimizar e simplificar a gestão e automatização das tarefas, é fundamental contar com ferramentas que ofereçam integração, armazenamento na nuvem e funcionalidades práticas e essenciais para a rotina de trabalho, possibilitando dessa forma, que equipes multidisciplinares, compostas por pessoas com habilidades e experiências diferentes, possam ter um ambiente de trabalho que estimulem soluções criativas e que facilitem uma comunicação dinâmica.

E entendendo esse cenário, organizações de todos os tamanhos e segmentos, já perceberam que priorizar o bem-estar e a satisfação de seus colaboradores, adotando estratégias e ferramentas que os coloquem no centro de suas operações, têm uma vantagem significativa na busca pela felicidade e sucesso de sua equipe.

Talvez você esteja se perguntando como fazer isso... Hoje em dia, muitas empresas já utilizam ferramentas como plataformas de colaboração, que ajudam a gerar esse ambiente mais comunicativo e produtivo.

E o Zoho Workplace, que chegou recentemente ao Brasil, vem com essa proposta. O Workplace é a plataforma de colaboração da Zoho, gigante de tecnologia indiana com mais de 25 anos de experiência.

Além de ser um pacote de ferramentas que promove a melhor comunicação e produtividade entre as equipes, surge como uma excelente opção em custo-benefício, ao compararmos com seus principais concorrentes: Google Workspace e Microsoft 365.

Mas o que é o Zoho Workplace e o que ele oferece?

Trata-se de um pacote de escritório integrado que conta com um dos e-mails mais seguros e poderosos do mundo e outros 7 aplicativos, criados para facilitar a rotina de trabalho das equipes que atuam de maneira presencial, híbrida ou remota. Tudo fica salvo na nuvem - e em um único dashboard (painel). Dessa forma, a plataforma permite o gerenciamento de todas as atividades de forma bastante fácil e visual.

As companhias que utilizam o Zoho Workplace não precisam recorrer a outros programas famosos – que, geralmente, não se conectam entre si e obrigam os funcionários a perder muito tempo navegando de um a outro, multiplicando as abas abertas do navegador.

Uma das principais ferramentas da plataforma, é o Zoho Mail, que é um e-mail corporativo, um dos mais seguros do mundo, pois tem criptografia de ponta a ponta, melhores práticas em privacidade, segurança de e-mail e conformidade, além de diversas funcionalidades integradas.

"Nos preocupamos constantemente em oferecer aos nossos clientes uma experiência segura de envio de e-mails, pois sabemos da importância e da sensibilidade desses dados. O Zoho Mail foi desenvolvido para atender a diversos padrões internacionais de segurança. Privacidade e segurança da informação, são valores essenciais para a Zoho", explica Fernanda Bordini, Gerente de Marketing do Workplace.

O Zoho Meeting, outro dos aplicativos da plataforma, promove reuniões e conferências (no computador ou celular) de forma segura e bastante intuitiva. O Zoho Cliq, chat corporativo do Workplace, envia arquivos e mensagens instantâneas, além de permitir a criação de grupos e ligações de áudio ou vídeo.

Os aplicativos Zoho Show, Zoho Sheet e o Zoho Writer, dispensam a compra do pacote Office, da Microsoft. O primeiro dos três apps cria apresentações corporativas com slides profissionais; o segundo elabora planilhas, gráficos e tabelas; e o terceiro equivale ao Word. Vale lembrar que todos eles estão disponíveis no mesmo dashboard.

Já o Zoho Connect é uma intranet com cara de rede social, que integra todos os funcionários, possui fórum de discussões, espaço para feedbacks e pesquisas, manual de conhecimentos e treinamentos e que também permite o gerenciamento de tarefas que estão sendo executadas como o Trello, por exemplo.

O Zoho WorkDrive centraliza e gerencia todos os arquivos e documentos trocados no dia a dia pela equipe. Possui funções como: criação de grupos, relatórios de acesso, divisão de documentos por pastas específicas, entre outros.

Quais são as vantagens do Zoho Workplace?

Além do ótimo custo-benefício, o Zoho Workplace se destaca pela facilidade de contratação. A plataforma é vendida sem contrato de fidelização, sem multas e burocracias. Pensando sempre em otimizar a utilização, oferece pacotes flexíveis, para se adequar às demandas de cada tipo de companhia.

É possível, por exemplo, comprar licença de e-mail com menos espaço de armazenamento para alguns funcionários e uma versão maior para outros. A plataforma pode ser testada gratuitamente, por 15 dias.

Com escritório no Brasil há pouco mais de dois anos, a Zoho já mostra resultados impressionantes com o Workplace. Nesse período, o produto vem crescendo na casa de dois dígitos - acima de 30%.

O Workplace já conquistou 2 milhões de usuários brasileiros e prevê 40% a mais neste ano – além de um novo salto de faturamento, de + 30%. Em número de usuários, Workplace é o produto que mais cresce no Brasil e um dos mais importantes para a companhia.

“Nosso crescimento no Brasil é tão expressivo, pois aliamos um produto muito bom, com qualidade de ponta a um preço justo para nossos clientes. Nosso atendimento é humanizado e cada cliente é importante para nós. Não temos nenhuma burocracia em termos de contrato, fidelidade ou valor mínimo. O cliente testa os 15 dias gratuito e depois efetua a compra.” diz Fernanda Bordini, lembrando que 97% dos usuários brasileiros aprovam o atendimento oferecido pela equipe de suporte. “Isso nos ajuda a focar no que realmente importa para os nossos usuários: soluções que se adequam para cada tipo de perfil de empresa e para todos os tipos de negócio – seja de pequeno, médio ou grande porte – produtos seguros, e com preços justos”.

Globalmente, a Zoho marca presença em 150 países e soma, ao todo, 100 milhões de usuários.

Números de peso

Entre os produtos da Zoho no Brasil, o Workplace é o que mais conquistou usuários