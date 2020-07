Aplicativos delivery: veja 6 apps que aceitam vale-refeição e alimentação

Com grande parte das empresas aderindo ao trabalho remoto, as refeições que fazemos fora de casa acabaram diminuindo. Mas, com a quarentena restringindo o número de saídas de casa, a compra de alimentos e refeições pela internet — aplicativos ou sites — ganhou um espaço considerável no mercado.

Apesar das mudanças, não são todos os estabelecimentos online que aceitam o pagamento via vale-refeição e vale-alimentação. Reunimos uma lista com opções de aplicativos e sites que aceitam os cartões das bandeiras mais conhecidas (Alelo, Sodexo e VR).

Na maior parte das plataformas, o pagamento pode ser feito online, direto pelo aplicativo, sem necessidade de contato físico e de uso da maquininha na hora da entrega. E lembre-se sempre de utilizar a máscara facial no momento da entrega, assim como higienizar as mãos e o recipiente em que o alimento foi enviado.

iFood

Usuários do iFood podem utilizar como pagamento no app o vale-refeição e vale-alimentação das seguintes bandeiras: Sodexo, Alelo e VR.

O cadastro dos cartões no aplicativo pode ser feito a partir da aba “Perfil”, menu “Pagamento” e opção “Vale Refeição”.

Uber Eats

Atualmente, o Ticket Restaurante é o único vale-refeição disponível no Uber Eats. Os usuários podem checar todos os restaurantes que aceitam essa forma de pagamento marcando a opção “Aceita Ticket Restaurante” na parte superior do app.

Rappi

A Rappi oferece entre as formas de pagamento a possibilidade usar o cartão de refeição ou alimentação das bandeiras Sodexo, VR ou Alelo.

Shopper

A Shopper é um serviço que automatiza o processo de compras mensais por valores mais em conta para o usuário, sem que ele precise sair de casa. A plataforma online aceita o vale-alimentação Alelo.

Liv Up

O site e aplicativo de comidas rápidas e congeladas Liv Up aceita o VA (Vale-alimentação) e VR (Vale-refeição) das seguintes bandeiras: Alelo, Sodexo e VR Benefícios.

Clube Extra

O site e app do Clube Extra aceitam os principais cartões de vale-alimentação (Ticket Alimentação, Sodexo e Alelo).