PS5 atinge marca de 40 milhões de unidades vendidas; o que isso significa na guerra dos consoles?

A Sony, junto do CEO Jim Ryan, anunciaram nesta quinta-feira, 27, um novo marco para a linha PlayStation: a venda global de 40 milhões de unidades de seu console de última geração, o PS5, que foi lançado ao público em novembro de 2020.

Em meio aos obstáculos impostos pela pandemia da covid-19, Ryan destacou a persistência dos times e parceiros da PlayStation para cumprir os prazos de entrega do PS5.

“A pandemia continua a desafiar nossa operação, e levou alguns meses para normalizarmos os suprimentos e conseguirmos atender a demanda acumulada”, declarou o executivo.

Ryan utilizou o comunicado para evidenciar o momento favorável que a PlayStation 5 atravessa, com mais de 2,5 mil títulos disponíveis, abrangendo desde jogos AAA até produções independentes. Recentemente, jogos aguardados como Final Fantasy XVI, Diablo IV e Street Fighter 6 foram adicionados ao catálogo.

E se trata de uma boa hora para a marca. O bom desempenho do PS5 foi comprovado por uma pesquisa da Ampere Analysis, de fevereiro, na qual se registrou 12 milhões de unidades da Sony à frente do concorrente Xbox Series S/X da Microsoft, liderando o mercado em termos de vendas totais. O Statista reportou vendas totais de 21 milhões de unidades para o Xbox Series até abril de 2023.

Apesar disso, a pesquisa concluiu que o ecossistema da Microsoft é mais robusto e abrangente, com ofertas entre várias plataformas, como o Game Pass distribuído entre Xbox e PC, que oferece lançamentos no primeiro dia de disponibilidade para seus assinantes.

Com a marca de vendas, a Sony deve estrear em breve um novo design para o PS5, após quase três anos de mercado. Alguns esperam um PlayStation 5 Slim ainda este ano, com capacidade de acoplar um leitor de discos externo vendido separadamente como acessório.

Essas especulações, entretanto, não foram confirmadas pela Sony. A possibilidade de uma nova versão do console pode influenciar o volume de vendas, indicando que a demanda pelo PS5 pode se manter alta por mais algum tempo.

A jornada do Xbox

A Microsoft compartilhou esta semana o relatório fiscal do quarto trimestre de 2023, com resultados mistos para a divisão Xbox. O ano fiscal da Microsoft, excepcionalmente, se estende de 1º de julho a 30 de junho. A receita da divisão de jogos subiu 1%, uma melhoria marginal em relação ao ano anterior, porém aquém das projeções da empresa.

O desempenho do Xbox não atingiu as expectativas, e motivo pode ser principalmente atribuído à queda de 13% nas vendas dos consoles Xbox Series X/S no comparativo anual. As vendas de jogos próprios e de terceiros também foram inferiores às esperadas para o trimestre.

Apesar desses contratempos, a receita de jogos cresceu 1%, impulsionada por um aumento de 5% na receita de conteúdo e serviços do Xbox.

Sabendo que as vendas de jogos próprios e de terceiros diminuíram, o aumento de receita certamente veio do Xbox Game Pass, no qual as horas jogadas no Game Pass no quarto trimestre aumentaram 22% em relação ao ano anterior.

A Microsoft tem tomado medidas para impulsionar o número de assinantes e a receita do Game Pass, incluindo a reintrodução de sua promoção de assinatura por R$ 5 para novos usuários, a transformação do Xbox Live em "Game Pass Core" e o aumento do preço das assinaturas.

Com relação ao futuro, a Microsoft se mostra moderadamente otimista sobre a divisão Xbox. A expectativa é que Starfield contribua significativamente para esses números. Certamente, a aquisição da Activision Blizzard irá modificar a aparência da divisão de jogos da Microsoft, mas a empresa ainda não está contabilizando esses números.