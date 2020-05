Protótipo de foguete da SpaceX explode na véspera de missão para a Nasa

Parece que Elon Musk não está dando muita sorte ultimamente. Após sua primeira missão de enviar uma tripulação para o espaço em conjunto com a Nasa ter sido adiada, agora, um quarto protótipo do foguete Starship da próxima geração da SpaceX explodiu.

Segundo publicou o site The Verge, foi feito na tarde desta sexta-feira 29 de maio no sul do Texas (EUA), um teste com um protótipo de foguete da empresa de Musk. Porém, após ligar o motor, uma enorme bola de fogo envolveu o veículo causando danos no local de teste e no hardware da aeronave.

O acidente ocorreu apenas um dia antes de a SpaceX enviar dois astronautas da Nasa (agência espacial norte-americana) no foguete Falcon 9 para a Estação Espacial Internacional. Porém, o protótipo da nave que pegou fogo nessa tarde é diferente do que será tripulado amanhã.

Elon Musk disse à Aviation Week que a SpaceX já planejava interromper o desenvolvimento desta nave enquanto a empresa se concentrava em seu primeiro voo tripulado. “Redirecionei as prioridades da SpaceX para focar muito no lançamento da tripulação”, disse Musk durante uma entrevista em podcast publicada em 26 de maio.

O protótipo que acabou de explodir serve para testar o design da futura nave espacial da SpaceX, um foguete gigante que a empresa deseja criar para enviar pessoas para destinos espaciais como a Lua e Marte. A explosão marca mais uma falha que destruiu um protótipo da Nave Estelar.

A SpaceX já perdeu três versões de teste anteriores do veículo durante testes pressurizados que causaram a explosão ou a implosão dos veículos. Esta nave espacial em particular se deu melhor no processo de teste do que as outras. Com essa falha mais recente, parece improvável que algo possa ser recuperado e não foi informado se alguém foi ferido na explosão.