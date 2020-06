Projeto oferece até R$ 14 milhões para digitalizar empresas no Nordeste

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, divulga na próxima quinta-feira (25) um edital para impulsionar a digitalização de diversas companhias. A agência divulgou que devem ser selecionados 20 projetos do Nordeste que tenham como objetivo transformar empresas, de diversos portes, para o digital. Os projetos podem ser conduzidos tanto por instituições públicas como privadas.

A ação tem como objetivo contribuir para que as empresas se adaptem ao mundo pós pandemia, que tende a ser mais digital. O edital conta com fases de piloto e de escala, e os interessados terão 45 dias, a partir do dia 25, para enviar suas propostas de projeto.

O programa, chamado de Digital BR, irá ajudar a acelerar projetos focados em ecossistemas de inovação.

Na primeira fase, que é a de piloto, serão investidos de 500.000 a 1,5 milhão de reais nos projetos escolhidos. Na segunda fase, chamada de escala, o valor será o mesmo. Caso os projetos passem pelas duas etapas, poderão receber um investimento de até 3 milhões de reais cada. No total, os 20 projetos escolhidos até a última etapa devem receber cerca de 14 milhões de reais em investimento pela ABDI.

Para Igor Calvet, presidente da ABDI, a transformação digital é uma realidade irreversível. “No Brasil, esse processo já estava em curso, mas em ritmo lento. Contudo, depois da pandemia, a digitalização assumiu espaço prioritário na agenda econômica, e este processo se dará de forma cada vez mais acelerada. O Digital BR surge com essa preocupação de, por um lado, acelerar ecossistemas de inovação e, por outro, apoiar a transformação digital das empresas que mais foram afetadas pela crise da covid-19”, disse.

Sobre a escolha da região Nordeste para o projeto, Calvet comentou que é uma região que necessita de mais políticas inovadoras. Mas a região é também bastante empreendedora e tem talentos no setor de tecnologia. “O Porto Digital de Recife é o maior exemplo disso. Nosso desafio é contribuir para irradiar experiências bem-sucedidas de transformação digital, por meio de projetos estruturados em redes de colaboração entre instituições públicas e privadas que aumentem a maturidade digital das empresas e que possam atuar de forma sustentável, mesmo depois de concluídas as ações da ABDI”, diz.

Segundo uma pesquisa realizada pelo Global Entrepreneurship Monitor de 2014, o Nordeste é a região mais empreendedora do Brasil. Cerca de 15,3% dos micro e pequenos empreendimentos do país estão localizados na região.