Proibição de venda do Apple Watch é suspensa temporariamente após um dia

A Apple obteve nesta quarta-feira, 27, uma pausa temporária na proibição de venda do Apple Watch que entrou em vigor na terça-feira, 26.

Uma corte de apelações federal emitiu uma ordem de suspensão das proibições de importação e venda hoje, após a Apple solicitar que fossem pausadas até que a Alfândega dos Estados Unidos determine se as mudanças que está realizando no Apple Watch seriam suficientes para evitar a disputa de patentes que levou à proibição. É esperado que a Alfândega emita sua decisão em 12 de janeiro.

A ordem da corte significa que a Apple pode retomar as vendas dos modelos Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 por enquanto. Ambos os relógios foram retirados do site da empresa na semana passada e das prateleiras das lojas esta semana, com a entrada em vigor da proibição.

Processada pela Masimo

A proibição de venda e importação dos relógios foi devido a uma disputa de patentes com o fabricante de dispositivos médicos Masimo. A Comissão Internacional de Comércio dos EUA (US International Trade Commission) constatou que a Apple havia infringido patentes da Masimo e ordenou a proibição de vendas nos EUA como resultado.

Até a decisão de hoje, enquanto a proibição estivesse em vigor, outros varejistas podem continuar vendendo seus estoques existentes de Apple Watch, mas a Apple está proibida de vender seus próprios relógios ou trazer novos para o país.

A corte de apelações está agora avaliando uma suspensão mais longa da proibição de importação e venda. A Apple solicitou que as proibições fossem pausadas até que a corte de apelações emita uma decisão completa sobre o caso de infração de patentes. Isso pode não ser decidido por pelo menos mais algumas semanas.