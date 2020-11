Procura por descontos da BlackFriday chinesa cresce no Brasil

O “Dia dos Solteiros”, evento organizado pela chinesa Alibaba, rendeu mais do que cerca de 56 bilhões de dólares em uma semana na China. Mas, além do faturamento recorde no país asiático, a presença do evento nas redes sociais também foi bastante expressiva no Brasil.

Somente no YouTube, as visualizações dos vídeos sobre a “Black Friday chinesa” aumentaram 117% neste ano entre os usuários brasileiros quando comparado ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Decode, empresa de análise e pesquisa em big data. No Twitter, 33% dos usuários no Brasil demonstraram ansiosidade para comprar, enquanto apenas 5% deles afirmaram não ter dinheiro para aproveitar os descontos.

E uma varejista brasileira em especial se beneficiou mais do que as outras com o Dia dos Solteiros. Dados compilados pela Decode apontam que as Lojas Americanas lideraram as pesquisas no Google, com um aumento de 850%. Já a chinesa Gearbest, segunda no ranking de lojas mais procuradas, viu as buscas crescerem em 500%. A Aliexpress, do grupo Alibaba, foi a que teve o menor crescimento, de 80% — os valores não indicam as compras que foram realizadas nas lojas, mas sim a taxa de pessoas que buscaram os termos no mecanismo de pesquisa.

Também de acordo com os dados compilados pela Decode, o dispositivo mais usados pelos internautas que interagiram com mensagens sobre a BlackFriday chinesa no Twitter foram smartphones Android, com 49%. Em seguida, aparecem os computadores tradicionais, com 35%, e os iPhones, da Apple, com 16%. Segundo a Decode, o número de reportagens publicadas na imprensa brasileira sobre o Dia dos Solteiros cresceu 27% em relação a 2019. A empresa usou como base o Google News para fazer a avaliação. A análise sobre a publicação dessas reportagens no Twitter mostra que 62% delas falavam sobre promoções de lojas participantes.