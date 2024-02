Primeiro ser humano com implante da Neuralink consegue mover mouse com a força do pensamento

O bilionário sul-africano Elon Musk, dono de empresas como SpaceX e Tesla, anunciou que o primeiro ser humano a receber um implante cerebral da Neuralink conseguiu mover o mouse de um computador somente com a força do pensamento. De acordo com Musk, o paciente deu sinais de que se recuperou totalmente do procedimento.

Musk disse ainda que a Neuralink tenta agora obter o máximo possível de cliques no mouse conduzido pelo paciente.

O primeiro produto oficial da empresa se chama "Telepatia" e vai permitir a conexão do cérebro com celulares e computadores. Segundo Musk, os primeiros usuários serão pessoas com deficiência que perderam o movimento dos dedos.

Em junho de 2023, Elon Musk disse que a empresa, que tem o objetivo de implantar chips na cabeça das pessoas com paralisia cerebral, já estava perto de realizar os primeiros testes com humanos.