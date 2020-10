Prime Day, a Black Friday da Amazon, tem de tudo, mas poucos eletrônicos

O Amazon Prime Day, um evento parecido com a Black Friday para a varejista americana, chega ao fim hoje. Com milhares de produtos em promoção, como livros, roupas e cafeteiras, eletrônicos como celulares, TVs e notebooks, quase ficaram de fora da festa.

Em levantamento feito por EXAME, foram encontrados quatro celulares, uma TV e cinco notebooks.

A marca com mais produtos com descontos é a própria Amazon. A empresa vende leitores digitais Kindle e versões do alto-falante Echo com preços abaixo do padrão.

Vale notar que a Amazon sempre se posicionou globalmente como a “loja de tudo”, e não apenas de eletrônicos.

Os maiores descontos são oferecidos aos membros do Amazon Prime, um serviço por assinatura que dá acesso a promoções exclusivas no e-commerce da empresa, frete grátis e aplicativos de streaming de vídeo e música.

Desde o ano passado, a companhia adotou uma estratégia de crescimento ao oferecer a assinatura com preço de 9,90 reais ao mês, quase metade do preço do plano mais simples da Netflix, que só dá acesso ao serviço de filmes e séries via internet.