Pretende comprar o iPhone 15? Saiba o que o novo smartphone da Apple trará em inovações

O tão esperado anúncio oficial da nova série do iPhone 15 previsto tradicionalmente para setembro, deve ser adiado para outubro de 2023.

Wamsi Mohan, analista de valores globais de imóveis do Bank of America, identificou o aumento no prazo de entrega da cadeia de suprimentos encarregada de fabricar componentes do dispositivo.

Segundo Mohan, o lançamento é esperado para o quarto trimestre, entre outubro e dezembro, embora a razão exata para esse atraso não tenha sido divulgada.

Contudo, Mark Gurman, da Bloomberg, revelou que a missão de trazer um iPhone sem bordas e sensores amostra, iniciada ainda no iPhone X e aprimorada com a tecnologia Dynamic Island no ano passado, finalmente deve chegar em ponto satisfatório para a marca.

Abaixo você confere os principais rumores sobre as atualizações do novo smartphone da Apple.

O que terá de novo no iPhone 15?

Neste ano, o iPhone 15 promete trazer duas grandes mudanças: os modelos padrão substituirão o entalhe pela Dynamic Island, enquanto os modelos Pro e Pro Max utilizarão uma tecnologia chamada de "LIPO", reduzindo a borda ao redor da tela para 1,5 milímetros.

Esta nova tecnologia não é uma novidade completa para a empresa, já que foi usada na Apple Watch Series 7, e há planos de estendê-la para o iPad.

Nas câmeras, uma nova geração do sensor de 48 MP com tamanho de 1/1,28 polegada, enquanto a dupla iPhone 15 e 15 Plus deve utilizar um sensor de 48 MP com tamanho menor, de 1/1,5 polegada. Há também a troca do conector Lightning por USB-C.

Os modelos Pro trazem outras novidades, como a substituição das bordas de aço inoxidável por titânio, e uma reformulação no design interno, facilitando reparos. Também haverá a introdução de um chip de 3 nanômetros.

Havia planos para botões sensíveis ao toque com feedback háptico, mas essa inovação foi cancelada devido a problemas de engenharia e custos. No entanto, um novo botão de ação, semelhante ao do Apple Watch, foi introduzido, permitindo a personalização por meio do software.

O iPhone 15 será mais caro?

Para o próximo iPhone, é importante observar possíveis aumentos de preço em todos os quatro modelos, particularmente nos EUA para os modelos Pro, devido à mudança para o titânio e ao sistema de câmera mais caro.

Novidades para o Apple Watch

Além do iPhone, a nova linha de relógios da Apple também trará atualizações. Os modelos da Série 9 terão melhorias significativas no desempenho graças ao novo processador S9. No entanto, não haverá um novo Apple Watch SE este ano, já que este modelo segue um ciclo de atualização bienal.