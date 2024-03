Prêmio Canaltech: evento celebra marcas e produtos de tecnologia favoritos dos brasileiros

É um consenso que os consumidores brasileiro são um grupo de entusiastas de novas tecnologias. Mas quais são as marcas e produtos que eles mais gostam?

Descobrir isso é uma das missões do Prêmio Canaltech, realizado nesta quinta-feira, 7, pelo portal que é um dos maiores produtores de conteúdos sobre tecnologia do Brasil. Outra missão, é celebrar as empresas ligadas à tecnologia mais relevantes do ano.

“Para analisar 89 marcas em 37 categorias, o evento trouxe um time de jurados especializados, formado por jornalistas e influenciadores que acompanham o mercado de tecnologia e games, e o público geral, para escolheram produtos, marcas mais desejadas, serviços e games favoritos”, destacou Felipe Szatkowsk, fundador e diretor executivo do Canaltech, em sua fala na abertura do evento.

Com 2,4 milhões de votos e 138 mil votantes, a sétima edição destacou empresas como Samsung, Nvidia, Apple e o streamer Alanzoka. Abaixo, conheça todos os premiados.

Confira os vencedores da 7º edição do Prêmio Canaltech