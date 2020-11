A Apple anunciou nesta terça-feira, 10, a nova geração de seus laptops, o MacBook, agora com chips próprios da Apple. Os novos laptops estarão disponíveis na opção MacBook Air, MacBook Pro e MacBook Mini — sendo que o último é um pouco mais barato do que os outros dois.



O MacBook Air de 13 polegadas com 256 GB de SSD custará 12.999 reais à vista, enquanto a versão de 512 GB sairá pelo preço de 16.099 reais à vista.

O MacBook Pro poderá ser comprado por 17.299 reais na versão de 13 polegadas com 256 por 19.799 reais na versão com 512 GB.

O Mac mini, versão para desktopque mede um décimo de uma torre de CPU de um computador tradicional e promete ser até 5 vezes mais rápido do que os modelos tradicionais, terá valores entre 8.699 (com 256 GB de SSD) e 11.199 (512 GB).

Todas as versões dos computadores virão com o novo chip desenvolvido pela Apple, o M1.

A empresa repetiu a fórmula que tinha com os chips de iPhone, o A14 Bionic, e criou um processador com 5 nanometros de distância superando fabricantes como a Intel, que fornecia os processadores dos Macs até a Apple anunciar que iria fabricar os próprios chips.

A tecnologia da Apple supera a de concorrentes como Samsung, Qualcomm e até a Intel, que em julho disse que atrasaria o lançamento dos processadores com 7 nanometros de distância.

Recentemente, a Apple também anunciou os valores dos novos iPhones para o mercado brasileiro. Na versão tradicional, o iPhone 12 custará 7.999 reais, com de 64 GB de memória. O preço salta para 8.499 reais e 9.499 reais caso o consumidor opte por um aparelho com 128 GB ou 256 GB de espaço interno, respectivamente.

O aparelho mais barato, iPhone Mini, com capacidade de armazenamento de 64 GB é vendido no Brasil por 6.999 reais no site oficial da fabricante. Nas versões de 128 GB e 256 GB, o preço do aparelho pula para 7.499 reais e 8.499 reais respectivamente.

Nas versões mais hardware mais parrudo, o iPhone 12 Pro tem preços de 9.999 reais, 10.999 reais e 12.999 nas configurações com 128 GB, 256 GB e 512 GB. O modelo Pro Max, que tem uma tela maior, sai a partir de 10.999 reais para a versão de entrada, com 128 GB. As versões de 256 GB e de 512 GB de espaço interno custam 11.999 e 13.999 reais respectivamente.

Confira os valores dos MacBooks:

MacBook Air

256 GB: 12.999 reais

512 GB: 16.099 reais

MacBook Pro 13 Polegadas: