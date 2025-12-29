Por que os AirPods Pro 3 estão entre as grandes inovações de 2025?

O AirPods Pro 3 mostra como a Apple quer que os fones de ouvido façam muito mais do que tocar música. Eleito uma das grandes inovações de 2025 pela Popular Science, o novo fone combina áudio de alto nível com recursos voltados à saúde e ao bem-estar.

A proposta é simples: melhorar a experiência sonora e, ao mesmo tempo, ajudar o usuário a se sentir melhor no dia a dia.

O cancelamento ativo de ruído é um dos principais destaques. Segundo a publicação, ele é o mais avançado já lançado em fones intra-auriculares, reduzindo ainda mais sons externos indesejados.

Isso resulta em uma audição mais imersiva, seja para ouvir música, podcasts ou fazer chamadas em ambientes barulhentos.

Mas a grande novidade está fora do campo do áudio. O AirPods Pro 3 traz sensores capazes de medir a frequência cardíaca e acompanhar atividades físicas diretamente pelos fones. Assim, o usuário pode monitorar treinos e movimentos sem depender apenas do smartwatch ou de outros dispositivos.

Outro ponto importante é o cuidado com a saúde auditiva. Os fones incluem testes de audição integrados e recursos que ajudam a reduzir a exposição a ruídos altos ao longo do tempo. A ideia é proteger a audição de forma automática, sem exigir ajustes manuais constantes.

A tecnologia de inteligência artificial da Apple também aparece em funções como mensagens motivacionais durante exercícios e sugestões personalizadas, que incentivam hábitos mais saudáveis.

Além disso, o AirPods Pro 3 oferece tradução ao vivo para português, inglês (americano e britânico), espanhol, alemão e francês.