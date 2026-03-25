Por que o fundo de Peter Thiel investiu milhões em uma 'coleira para vacas'

O bilionário Peter Thiel: negócios agora se extendem para além das empresas de tecnologia militar
Repórter
Publicado em 25 de março de 2026 às 15h32.
Última atualização em 25 de março de 2026 às 15h33.
À primeira vista, parece uma daquelas apostas que soam absurdas fora do Vale do Silício: por que um investidor como Peter Thiel colocaria dinheiro em uma empresa que fabrica coleiras para vacas? A resposta curta é que a Halter, startup da Nova Zelândia, não está vendendo exatamente uma coleira. Ela vende uma combinação de IA, internet das coisas, assinatura recorrente e controle remoto de ativos no mundo físico.
Fundada em 2016 por Craig Piggott, ex-Rocket Lab, a empresa desenvolveu coleiras inteligentes com GPS, sensores de movimento, conectividade sem fio e painéis solares. O sistema cria cercas virtuais e permite mover rebanhos pelo celular, sem depender de barreiras físicas. Em termos práticos, o produto parece rural; em termos de negócio, ele tem a lógica de uma plataforma de software.
A Halter já monitora mais de 500 mil bovinos na Nova Zelândia, Austrália e Estados Unidos. Só na Nova Zelândia, uma em cada quatro vacas já usa a tecnologia da empresa, somando 1,25 milhão de animais conectados simultaneamente.
O aspecto mais intrigante é que a startup transforma um animal em terminal de dados. Cada coleira envia informações sobre localização, movimento e comportamento, enquanto o sistema aprende padrões individuais com o chamado cowgorithm, que usa machine learning para prever e orientar a rotina do rebanho.
Há um segundo motivo para o entusiasmo de investidores: o modelo de receita. A Halter cobra em formato SaaS, software como serviço, com mensalidade por animal. Isso significa receita recorrente, previsível e escalável — exatamente o tipo de operação que fundos de tecnologia costumam valorizar.