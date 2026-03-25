Por que o fundo de Peter Thiel investiu milhões em uma 'coleira para vacas'

À primeira vista, parece uma daquelas apostas que soam absurdas fora do Vale do Silício: por que um investidor como Peter Thiel colocaria dinheiro em uma empresa que fabrica coleiras para vacas? A resposta curta é que a Halter, startup da Nova Zelândia, não está vendendo exatamente uma coleira. Ela vende uma combinação de IA, internet das coisas, assinatura recorrente e controle remoto de ativos no mundo físico.

Fundada em 2016 por Craig Piggott, ex-Rocket Lab, a empresa desenvolveu coleiras inteligentes com GPS, sensores de movimento, conectividade sem fio e painéis solares. O sistema cria cercas virtuais e permite mover rebanhos pelo celular, sem depender de barreiras físicas. Em termos práticos, o produto parece rural; em termos de negócio, ele tem a lógica de uma plataforma de software.

A Halter já monitora mais de 500 mil bovinos na Nova Zelândia, Austrália e Estados Unidos. Só na Nova Zelândia, uma em cada quatro vacas já usa a tecnologia da empresa, somando 1,25 milhão de animais conectados simultaneamente.

O aspecto mais intrigante é que a startup transforma um animal em terminal de dados. Cada coleira envia informações sobre localização, movimento e comportamento, enquanto o sistema aprende padrões individuais com o chamado cowgorithm, que usa machine learning para prever e orientar a rotina do rebanho.

Há um segundo motivo para o entusiasmo de investidores: o modelo de receita. A Halter cobra em formato SaaS, software como serviço, com mensalidade por animal. Isso significa receita recorrente, previsível e escalável — exatamente o tipo de operação que fundos de tecnologia costumam valorizar.