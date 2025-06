Por que esta rede social quer usar tecnologia de escaneamento de íris feita pelo criador do ChatGPT

O Reddit está em negociações para implementar o World ID, sistema de verificação baseado em escaneamento de íris desenvolvido pela Tools for Humanity, empresa cofundada por Sam Altman, CEO da OpenAI e figura central por trás do ChatGPT.

A proposta é utilizar a tecnologia para garantir que cada usuário seja um indivíduo real, sem comprometer seu anonimato, segundo fontes ouvidas pelo site Semafor. O sistema cria um identificador único a partir da íris, sem armazenar dados pessoais, oferecendo uma solução para distinguir humanos de bots em meio à proliferação de conteúdos gerados por inteligência artificial.

Como funciona o sistema de identificação por íris

A autenticação via World ID é feita por um dispositivo físico chamado Orb, que escaneia a íris do usuário para criar uma “prova de unicidade” — ou seja, confirma que aquele ser humano só está criando uma única identidade. A imagem da íris não é armazenada diretamente: ela é convertida em um código criptografado, dividido em partes e guardado em servidores separados ao redor do mundo.

Essa estrutura impede a reconstrução do dado original mesmo se houver vazamento ou ataque. Após a verificação, o usuário recebe um ID digital único, que fica salvo no próprio celular, em um cofre local criptografado.

Reddit quer manter anonimato, mas precisa provar que usuários são reais

Segundo o CEO do Reddit, Steve Huffman, a empresa deverá implementar mecanismos para confirmar que seus usuários são maiores de idade e não robôs, como exigem legislações recentes. Ele defendeu que esse processo seja feito por parceiros terceirizados — como o World ID — para evitar que a própria plataforma precise armazenar informações pessoais.

O desafio é equilibrar privacidade com segurança, mantendo o espírito anônimo que tornou o Reddit popular.

Verificação ocular surgiu para impedir fraudes em criptomoeda

A Tools for Humanity foi criada com a proposta ambiciosa de distribuir renda básica universal por meio da criptomoeda Worldcoin. O escaneamento da íris foi pensado como forma de garantir que cada pessoa só recebesse o benefício uma vez. Atualmente, quem se registra com o Orb ainda recebe Worldcoins gratuitos.

Com o avanço da IA e a necessidade de autenticação digital confiável, o foco do projeto migrou para o World ID, que passou a ser usado como solução para provar que alguém é humano, sem revelar quem é.

Outras plataformas e governos também buscam alternativas

O World ID pode se tornar apenas uma das ferramentas usadas pelo Reddit. Hoje, diversas startups e governos desenvolvem sistemas de verificação com diferentes níveis de segurança, conveniência e proteção de dados. Um estudo publicado na Austrália concluiu que ainda não há uma solução única que funcione em todos os contextos.

Há também iniciativas que buscam métodos de autenticação biométrica sem guardar dados em lugar algum. O objetivo é superar vulnerabilidades como a perda de dispositivos ou falhas em recuperação de contas — pontos fracos comuns mesmo em sistemas criptografados.