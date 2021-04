Políticos holandeses foram enganados por um deepfake em videochamada

"Nem tudo que se vê é o que parece" ou algo parecido com essa máxima deve ter se passado pela mente de vários dos membros da câmara de deputados da Holanda, na quarta-feira, 21, que, depois de realizarem algumas reuniões via Zoom com quem pensavam ser Leonid Volkov, parceiro de Alexei Navalny, líder da oposição russa e que está atualmente preso, se deram conta de que se tratava de uma enganação feita por um deepfake.

A técnica lança mão da inteligência artificial (IA) para inserir rostos reais em cenas falsas com o objetivo de criar um vídeo com alguém dizendo algo que não disse. É um passo além das fake news.

Um dos políticos que vivenciou o caso, o deputado Ruben Brekelmans, foi ao Twitter relatar a preocupação sobre o incidente. “Por exemplo, os deputados podem ser desencorajados a falar com partidos da oposição estrangeiros. Não devemos ceder a isto. Precisamos de garantir segurança de comunicação para todos”.

Esta não é a primeira vez que alguém se faz passar por Leonid Volkov recorrendo a um deepfake. Também políticos da Letónia e da Ucrânia já relataram terem tido reuniões com uma versão fabricada do representante russo. Há ainda registo de que representantes políticos da Estónia, Lituânia e Reino Unido também já foram abordados para reuniões semelhantes.

Até agora não há informações de quem pode ter estado por trás do deepfake. Entretanto, o próprio Leonid Volkov levantou uma suspeita. “Nós podemos achar que se tratam de trolls virtuais, mas estamos falando de empregados bem pagos do governo russo. (…) É mais sério do que parece”.

O caso curioso pega carona em algo nessa linha previsto na ficção. Na série Years and Years (2019), da HBO, as deepfakes têm relevância numa fictícia eleição na Inglaterra que engana eleitores e contribui na eleição de um governo.