Polêmica da Gamestop faz Reddit bater recorde de downloads em janeiro

Após a polêmica da manipulação de preços de ações da Gamestop por usuários do fórum Reddit, o aplicativo bateu seu próprio recorde e teve o melhor mês de sua história em número de downloads. Segundo a consultoria Sensor Tower, especializada em aplicativos, o Reddit teve 6,6 milhões de downloads no mês de janeiro no mundo todo, superando os 4,6 milhões de downloads de dezembro de 2020. O número de janeiro representa uma alta de 128% perante a janeiro do ano passado, quando foram registrados 3 milhões de downloads.

A consultoria também informa que o aplicativo do Reddit teve um crescimento expressivo no número de usuários mensalmente ativos. Apesar não abrir os números exatos, a empresa informa que o crescimento de janeiro de 2020 para janeiro de 2021 foi de 54% nesse quesito.

Veja o gráfico que mostra o crescimento de downloads do Reddit. A reportagem continua a seguir.

Os norte-americanos foram os que mais baixaram o aplicativo em seus celulares com sistema Android ou iPhones. A Sensor Tower informa que o número chegou a 2,8 milhões em janeiro deste ano, perante 1,8 milhão em dezembro e a 1,3 milhão em janeiro do ano passado.

Apesar do crescimento expressivo do Reddit sobre seu próprio histórico, o aplicativo ainda está muito distante do topo da lista de downloads da Sensor Tower, liderada em janeiro pelo Telegram, que teve 63 milhões de downloads -- e superou o WhatsApp.

Na visão da consultoria, após o boom de downloads, o Reddit tem agora o desafio de reter o interesse dos usuários depois do fim do burburinho em relação à GameStop. Logo depois da euforia do Reddit, outra rede social começou a ganhar relevância na web, o Clubhouse, uma rede social só de áudios e com entrada por convite - como acontecia no começo do Orkut, nos início dos anos 2000.