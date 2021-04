Podcasts no Spotify vão receber 100% da renda gerada com assinantes

O mercado de podcasts estará aquecido nos próximos anos, e um forte indício nesse sentido é o anúncio de que, na próxima semana, o Spotify lança um serviço de assinaturas de podcast.

Ainda não foram divulgados os valores dos planos, mas a plataforma de streaming parece estar empenhada em convencer os produtores de conteúdo de que será o melhor canal para ideias exclusivas. Para isso, vai retornar aos parceiros 100% das taxas de assinatura. Para ficar claro: o Spotify não captará nenhuma parte da receita de assinatura de podcast.

Ao que parece, trata-se de uma estratégia para ser mais atraente do que a Apple, que na terça-feira, 22, anunciou para o próximo mês, um modelo de assinaturas de podcasts, mas onde a empresa do iPhone fica com 30% das inscrições.

Atualmente, o Spotify não permite que os clientes paguem por assinaturas por meio de compras no aplicativo da Apple – e o Spotify tem sido um crítico veemente das políticas da App Store da Apple, que incluiu apresentar uma queixa formal à União Europeia alegando comportamento anticompetitivo.

O Spotify informou ainda que vai testar uma aba especial para que os podcasters liberem materiais exclusivos para apoioadores, algo similar ao que o YouTube faz na seção "membros".

Em conjunto com o lançamento, o Facebook planeja lançar uma versão integrada do reprodutor de áudio do Spotify em sua rede social – um projeto chamado “Project Boombox” – começando na próxima semana para fornecer acesso a músicas e podcasts diretamente no aplicativo do Facebook. Isso é parte de um abraço mais amplo de recursos sociais de áudio e mensagens de áudio que o Facebook anunciou na segunda-feira.