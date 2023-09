Podcasters patrocinados: Spotify amplia monetização de conteúdo com integração com o Patreon

Depois de Spotify e Patreon revelarem uma nova parceria para distribuírem conteúdos exclusivamente para inscritos em ambas as plataformas, o app de streaming detalhou quais são as vantagens do novo modelo de monetização.

O foco da funcionalidade será para os criadores de podcasts que poderão ter alguns episódios dedicados somente para pagantes.

Segundo a empresa, isso oferece uma maneira de interagir de forma mais estruturada com os ouvintes, disponibilizando benefícios como acesso antecipado a episódios e materiais exclusivos para quem colaborar com as metas do produtor.

No âmbito da monetização, cria-se diversos níveis de assinatura com recompensas distintas, permitindo um alinhamento mais preciso com as expectativas dos apoiadores.

Com isso, defende o Spotify, o modelo de financiamento direto via Patreon pode conceder aos podcasters uma maior margem de liberdade criativa. Isso se reflete na possibilidade de abordar temas nichados, experimentar novos formatos e preservar a originalidade do conteúdo.

Concentrando o mercado

Faz sentido o movimento da plataforma. Uma das grandes reclamações dos criadores de conteúdo era as limitações do Spotify ao tentar obter financiamento para os projetos. Os produtores acabavam utilizando o app apenas para hospedar o conteúdo e criar audiência.

Tome-se, como exemplo, os podcasts brasileiros "Não Inviabilize", de Déia Freitas, e "Ateliê do Centro", de Chico Felitti: ainda que a maior parte da audiência viesse do Spotify, os pagantes eram assegurados fora dele.

No primeiro caso, o podcast cobrava assinatura em uma plataforma própria e, por lá, também disponibilizava conteúdo antecipado.

No segundo exemplo, a alternativa foi a plataforma Orelo, que permite hospedar e gerenciar assinaturas de diversos tipos de conteúdo. Muito usada por podcasters, a partir de agora, deve sentir um impacto na receita devido à nova investida do Spotify.