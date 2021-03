Pluto TV, Samsung, Looke e Apple TV+: os streamings mais baratos (ou gratuitos) para assistir

Na semana passada, o assunto streamings gratuitos ou muito baratos dominaram as conversas das pessoas dentro e fora da internet. Com a Netflix custando 21,90 reais no plano mais simples e 45,90 no plano que dá direito à 4K e HDR, não faltam opções para suprir a necessidade dos indivíduos consumirem filmes e séries de forma mais barata e, é claro, dentro da lei.

É o caso do Samsung Streaming, exclusivo para quem tem uma televisão da marca sul-coreana com o sistema operacional Tizen e que tenham sido lançadas a partir de 2017. No catálogo do streaming, estão canais como Record News, Runtime, Qwest TV Jazz & Beyond, Bloomberg, Nick Clássico Pluto TV, BCC Gaming, Tastemade, Insight TV, entre outros. Tudo de graça – tirando o custo do aparelho, é claro.

Outro streaming gratuito é o Pluto TV, que oferece canais como Comedy Central, Nickelodeon, MTV, Paramount, que pode ser assistido pelo usuário tanto na televisão quanto em um smartphone iOS ou Android. Agora cedo, ao entrar no streaming, você pode assistir a conhecido série baseada em mangás, Naruto, com direito a uma maratona.

Mais um serviço para lista é o Looke, plataforma brasileira, que oferece diversas opções de pagamento mais baratas do que os streamings tradicionais. O cadastro no site é gratuito e, depois disso, o cliente pode escolher três opções de pagamento: a primeira, chamada de "Vídeo Club", o sistema de assinatura mais barato que dá direito somente aos filmes com o selo "vídeo club" oferece valores que vão de 16,90 reais (uma tela) a 25,90 (cinco telas).

A segunda opção é a de aluguel digital, com o usuário pagando apenas pelos filmes que aluga e com o tempo limitado de 48h para assistir após o primeiro play, custando a partir de 1,89 reais. O último plano é o de compra digital, no qual o Looke cobra do usuário somente os filmes que foram comprados dentro da plataforma, tudo a partir de 14,90 reais. Estão disponíveis no Looke o pré-lançamento do filme Mulher-Maravilha 1984, o longa How To Build a Girl e a série infantil Barney e Seus Amigos. Também é possível assinar o canal dentro do Amazon Prime Video, como um pacote.

O streaming StarzPlay também é uma boa para quem busca uma opção mais barata. Por 14,90, o cliente tem acesso a séries que são pouco encontradas em outras plataformas, como os dramas The Act, Normal People, Penny Dreadful e os filmes Van Helsing, Ginger & Rosa a comédia Meu Namorado é Um Zumbi. O StarzPlay pode ser assinado individualmente ou dentro do Amazon Prime Video, junto aos 9,90 pagos pela plataforma de Bezos.

O Amazon Prime Video é outra alternativa barata para os bolsos dos consumidores. Por 9,90 por mês, a pessoa tem direito não somente aos filmes e séries que estão na plataforma, mas também ao frete grátis para compras dentro da varejista. O catálogo do streaming tem filmes como Meu Nome Não é Johnny, Gone Girl, e séries como The Boys, The Office e Parks and Recreation.

O Paramount+ é outro streaming que pode ser adicionado ao Amazon Prime Video ou consumido por meio de uma série de operadoras, como a Vivo Banda Larga ou TV, a Claro Net TV, a CDI Telecom, entre outros. No catálogo, o cliente encontra séries como o drama adolescente Awkward, e filmes que vão desde A Garota Interrompida a E.T – o extraterrestre.

Por 9,90 mensais, também é possível assinar a Apple TV+ – apesar de o nome soar como algo bastante caro. Por lá, é possível comprar, alugar e ver filmes gratuitos. Os destaques da plataforma são as séries The Morning Show, Em Defesa de Jacob, Dickinson e os filmes Hala e The Banker.

Mais uma opção é o Vivo Play, exclusivo para assinantes da banda larga ou do pós-pago da companhia. Por lá, é possível alugar produções clássicas como o filme Antes do Amanhecer, Quem vai ficar com Mary?, Uma Linda Mulher e Ghost.

O Spcine Play, por sua vez, não cobra assinatura, mas cobra uma taxa de 3,90 por cada filme alugado pelo cliente. Por lá, estão disponíveis filmes premiados em diferentes festivais, como Camille e Heróis Nunca Morrem, do My French Festival.

As empresas de streaming estão com tudo nos últimos anos.

Segundo a consultoria alemã Statista, o mercado de streaming de vídeo atingiu faturamento global de 59,1 bilhões de dólares, ante 44,9 bilhões em 2019. Para 2021, a expectativa da consultoria é que o setor atinja faturamento de 71,2 bilhões de dólares, o que representa um aumento de 20,4% em relação ao ano passado.