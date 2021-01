Pluto TV acirra guerra dos streamings grátis e traz novos canais ao Brasil

A plataforma de streaming Pluto TV, que chegou ao Brasil em novembro, terá sua biblioteca ampliada com a estreia de três canais com conteúdos de cinema, curiosidades e séries. O serviço da empresa americana ViacomCBS, que conta com 27 canais disponíveis gratuitamente, já havia sido lançado em outros países da América Latina, e conta com conteúdos dos estúdios Comedy Central, Nickelodeon, MTV, Paramount e outros canais para acesso pela TV ou smartphone.

O canal Pluto TV Filmes Suspense contará com as produções O Caçador (2011), Obsessão Perigosa (2018), Rostos na Multidão (2011) e Sangue no Gelo (2013). O canal Pluto TV Vida Real traz os destaques Anjos da Guarda, Colecionadores, O Mundo Sem Ninguém, Série Saúde e Socorro Imediato, que abordam mistérios médicos, resgates críticos e casos de segurança de fronteira.

Para os amantes de gastronomia, o canal Tastemade fará uma tour mundial por programas de culinária como Alô, Bebeta, Chapa Comigo, Receitas Incríveis e Tastemakers: A Competição.

O anúncio acontece um dia após o aplicativo de streaming gratuito da Samsung, exclusivo para TVs da marca, ganhar três novos canais: Record News, Runtime e Qwest TV Jazz & Beyond. O serviço já tinha 20 canais gratuitos, incluindo o da emissora Bloomberg, com notícias internacionais em inglês.

Nesse contexto, a Roku, empresa americana voltada para o streaming, também tenta ganhar espaço agregando diversos streamings em seu sistema operacional, que disponibiliza mais de 100.000 filmes em 5.000 canais. A plataforma, que atingiu a marca de 51,2 milhões de usuários ativos mensalmente, funciona tanto em um dispositivo análogo ao Chromecast, quanto em TVs da Philips recém-lançadas no Brasil.

Segundo a consultoria alemã Statista, o mercado de streaming de vídeo atingiu faturamento global de 59,1 bilhões de dólares, ante 44,9 bilhões em 2019. Para 2021, a expectativa da consultoria é que o setor atinja faturamento de 71,2 bilhões de dólares, o que representa um aumento de 20,4% em relação ao ano passado.

Em faturamento, os principais mercados do setor de streaming de vídeo são Estados Unidos, China, Reino Unido, Japão e Alemanha. Neste ano, só nos EUA, o faturamento será de 32 bilhões de dólares.

O número de usuários de aplicativos de streaming também está em expansão global. Em 2021, a consultoria prevê que o número de usuários desses serviços digitais chegará a 1 bilhão de pessoas pela primeira vez, registrando um crescimento de 12,1% no ano.

A plataforma está disponível na web e nos sistemas iOS e Android. O Pluto TV, adquirido pela Viacom no início de 2019 em um acordo de 340 milhões de dólares, tem cerca de 36 milhões de usuários ativos por mês.

As opções incluem Cine Sucessos, Cine Comédia, Cine Drama, Cine Terror, Séries, Retrô, MTV Pluto TV, Are You The One MTV, Anime, Naruto, Investigação, Natureza, Junior, Nick Jr. Club, Kids e Nick Clássico — que conta com títulos como CatDog, Kenan & Kel e Rugrats.

A plataforma, que será mantida através de publicidade, oferece dois tipos de serviço: on demand, seguindo o estilo de catálogo da Netflix e Disney+, e a programação ao vivo, que fica disponível 24 horas por dia. Na América Latina, o Pluto TV possui contratos fechados com o Mercado Livre, DirecTV, Unilever, Mondeléz e Rappi.