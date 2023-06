PlayStation, Xbox ou PC: qual escolher para jogar? Compare recursos e vantagens

Desde o início da pandemia, houve um aumento significativo no consumo de jogos em todo o mundo, e essa tendência de crescimento continua à medida que as pessoas buscam opções de entretenimento em seus momentos de lazer.

Com a variedade de consoles e PCs disponíveis, é comum que as pessoas fiquem confusas na hora de decidir por onde começar a jogar.

Se você está enfrentando essa indecisão, não se preocupe, estou aqui para ajudar. Neste artigo, vou destacar as diferenças entre eles, para que você possa tomar uma decisão informada e escolher a melhor opção para suas necessidades e preferências.

Por que escolher o PlayStation?

Console da Sony que está entre os mais vendidos da história da indústria gamer, ele possui 5 gerações, sendo a mais recente do PlayStation 5 em suas duas formas, com ou sem leitor de disco.

Talvez o que mais se destaque nesse console seja a loja de jogos; nela possui jogos da Sony mundialmente conhecidos e premiados, como God Of War, que não é possível jogar no seu concorrente Xbox. Eles costumam apresentar os melhores gráficos do cenário e experiências únicas.

Novas funcionalidades

Na nova versão (Playstation 5), o controle possui funcionalidades interessantes, como a entrada para o fone de ouvido e uma maior interatividade com o jogo, como vibração conforme o usuário executa uma ação dentro do jogo.

Por ser da Sony, o PlayStation também conta com equipamentos que ajudam na interatividade com o jogo, como óculos de realidade virtual. Outro fator importante é o fato de haver a possibilidade de expandir o armazenamento dele.

Por que escolher o Xbox?

Console da Microsoft, teve seu lançamento em 2012 e atualmente está na sua quarta versão, sendo ela uma que possui dois modelos, o Xbox One Series S e o Xbox One Series X.

Dessas duas versões, o X é o melhor e, por isso, o mais caro também. A diferença entre eles está mais na parte da entrega gráfica. O Series X tem componentes que entregam gráficos melhores do que o S, além disso, o X também possui entrada para discos. Para quem se preocupa com o tamanho do console, o Series S tem o mesmo formato retangular que o Series X, porém, é mais fino.

O armazenamento deles também muda, ambos são bons, o Series X entrega um armazenamento SSD de 1 TB, diferente da outra versão que possui armazenamento SSD de 512 GB. Os dois possuem a possibilidade de expansão com cartões de 1 TB e entrada USB para receber armazenamento externo.

Carregamento mais rápido

Apesar dessas diferenças, ambos são capazes de reproduzirem jogos com o tempo de carregamento mais rápido da história do modelo. A tecnologia e peças usadas na montagem fazem com que o Xbox One Series X consiga processar até 12 teraflops de dados, algo que nem o seu concorrente, PlayStation 5, consegue.

Como dito anteriormente, o gráfico do Series X é realmente superior. Para se ter uma noção maior, caso você possua um TV com resolução 4K ou 8K, o console consegue rodar jogos em 4K a 120 fps por segundo ou 8K com upscaling. Seu irmão menor, o Series S, também não fica muito para trás, ele consegue reproduzir jogos em HDR, Ray Tracing em tempo real e resolução de 1440p.

Xbox Game Pass

Se a sua preocupação ainda for referente a loja de games, saiba que a Microsoft fornece o Xbox Game Pass, que nada mais é do que um serviço de assinatura, parecido com Netflix, que conta com algumas centenas de títulos de jogos. Eles podem ser baixados a qualquer momento e ainda há a possibilidade de ter acesso a quase todos os mesmos títulos pelo seu PC. Alguns títulos que o Xbox tem em sua loja são: Assassin’s Creed: Valhalla, Halo Infinite e Marvel’s Avengers. Nada mal, né?

Por que escolher um PC no lugar dos consoles?

Tanto o PlayStation quanto o Xbox são mundialmente bem vendidos e bons para os usuários, eles oferecem experiências e bom processamento. Porém, também há a opção de preferir um PC, certo? Vamos ver o que um PC pode trazer de bom para um amante de jogos.

Uma das coisas mais atrativas do PC é o fato de você conseguir ir montando aos poucos, sem a necessidade de pagar por ele todo de uma vez. Além disso, possui uma maior variedade de acessórios, afinal, é possível adquirir um equipamento que permite jogos com realidade aumentada ou cadeiras que se movem de acordo com os elementos da tela.

Há uma maior reciclagem do PC, já que quando são lançadas peças novas e melhores, você não precisa comprar tudo novamente, é possível comprar somente a peça e trocar no PC. Outra coisa muito boa é que os jogos costumam ser mais baratos do que para consoles e possuir mais de uma loja de jogos, como a Riot Games e a Epic Games.

Outras vantagens do PC

Caso você seja aquele jogador de jogos de tiros/sobrevivência, o PC é o melhor, muito porque possui jogos legais para esse segmento, como o Valorant, e também por ter uma melhor jogabilidade. O PC também é uma ótima alternativa para quem pensa em viver de jogos, como os Stream e Pro Players, com um bom PC você consegue fazer lives jogando e talvez até passar a viver dessa forma. Um sonho, né?

Custo final mais alto

Apesar dos diversos fatores bons para o PC, ele também é o mais caro para se investir no primeiro momento. A montagem pode ser feita gradualmente, mas o custo final é alto. Depois de montado, ele pode ser mais vantajoso, porque não precisa ficar alterando as peças a todo instante.

E aí? Decidiu qual alternativa você quer? Comece a pensar agora também qual plataforma oferece mais jogos do seu perfil, qual console/PC seus amigos usam e o quanto você pretende gastar. Essas três perguntas são importantes para não haver um arrependimento posteriormente.